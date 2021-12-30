超值早餐漲10元！漢堡王元月喊漲 主餐調幅1.2%

繼兩大速食龍頭麥當勞、肯德基宣布漲價之後，日前喊出「努力不漲價」的漢堡王台灣也撐不住，今日發布漲價訊息指出，2022年1月11日起將調整部分餐點價格，主餐調幅1.2%，2堡109元、三樣100元等熱門優惠仍會持續供應。業者表示，有超過一半的品項維持原價，並且新增多項人氣餐點，食材也已陸續轉換為無人工防腐劑原料。

漢堡王台灣表示，經全面性檢視產品價格結構與營運成本，在長期且慎重評估後，將於2022年1月11日起調整部分餐點價格，部分主餐調降4元，部分主餐、早餐調升4~10元，平均調整幅度為1.2%，超過一半品項維持原價，其中超值早餐三套皆漲10元。至於深受消費者喜愛的2堡109元、點心三項100元、A+B=50元等熱門優惠，以及外送價格維持原價不變。

主餐主要調降商品，包括美式花生雙層脆雞堡套餐、勁濃培根烤腿堡套餐等，調降4元；安格斯系列、華堡套餐等調升4元；重磅系列套餐則維持原價。

點心與飲料主要調降商品包括薯條全面調降2~3元，紅茶、綠茶調降2~3元，濃縮咖啡聖代調降10元，其他飲品均維持原價。點心調升品項包括5塊雞塊、10塊雞新價格為49元與85元，冰淇淋、巧克力聖代與草莓聖代調整後價格為20元與35元。5品項維持原價，包括BK黃金炸雞、勁濃起士薯、BK黃金雞翅(一翅一腿)、蘋果派、夏季限定火烤牛肉/脆雞沙拉。

漢堡王台灣也新增品項，包括美式花生牛肉堡套餐、雙層田園華鱈魚堡套餐2項人氣商品，早餐則新增華鱈魚華頌套餐、經典脆雞華頌套餐。