新光三越skm points上線點數直翻3倍 會員經濟再飆新局

隨著消費支付無紙化，購物、集點都可透過手機App完成，點數經濟儼然是消費市場新顯學，也是黏住顧客忠誠度的一大工具。擁有267萬會員的新光三越，2022元旦起會員點數新制「skm points」將正式上線，全面擴大點數回饋，單筆消費滿100元送3點，相較過去點數直接翻3倍。新光三越指出，未來針對會員的特別服務、特別優惠、特別商品，都會更深度與skm point連結。元旦起推出App扣100點起換萬杯手搖飲、千張新光影城電影票、百盒台南謝宅老字號零食箱、iPad與Toyota百萬汽車，扣10點還可抽價值超過200萬的賓士車。

新光三越每年送出會員數億點數，發出點數會員兌換率約達7～8成。原有會員單筆消費100元可累計1點，隨著會員點數新制skm points元旦起上線，今年端出歷年來最豐富的燒點兌獎陣容，除了點數將翻3倍，單筆消費100元即送3點，即將在2022一月底到期的2021累計點數，也會隨之變成新制，原有點數也漲3倍。元旦起首10日除了天天有燒點爆品兌換外，1月一整個月還有扣10點可抽價值超過200萬的Mercedes–Benz C–Class 180與共12台宏佳騰智慧電車Ai-1 Sport可抽，2022年起，skm points一年365天，都會推出各式點數兌換活動。