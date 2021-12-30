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花開迎春！GRAFF Wild Flower鑽石花朵亞洲搶先盛開
來自英倫的珠寶品牌格拉夫（GRAFF）以大克拉的優質鑽石聞名於世。品牌於2022年春季推出全新Wild Flower系列珠寶，以活潑明媚的主題風格向英式庭園致敬，並於亞洲率先亮相，花團錦簇的花朵造型珠寶以精緻活潑、自由隨性和富活力的設計和鑽石的璀璨光芒捕捉大自然之美。
格拉夫設計總監Anne-Eva Geffroy表示：「花卉一直是格拉夫的設計靈感之一。Wild Flower系列以令人眼前一亮的現代手法重新演繹迷人花朵，擺脫傳統束縛，迸發生命力。」
Wild Flower系列的花朵以5瓣花瓣簇擁中央一枚鑽石花蕊，主要有兩款設計：鏤空鑲鑽花朵，以及密鑲繁花造型，均承襲格拉夫工匠大師的高級珠寶工藝，花瓣巧妙上揚，展現不對稱的立體輪廓，層次分明。而珠寶的設計則深具現代感，可變化性高，能單獨或多件堆疊配戴。
以戒指來說，除了單朵小花的戒指，亦有單朵大花、或是多朵小花簇擁成花束的款式可選，還有大小花在開放式戒環上相對錯落的時髦指間戒。項鍊鍊墜、耳環也都承襲這樣的手法，提供多樣化的躉搭選擇，手環除了有柔軟的花朵手鍊，億祐開放式手鐲的款式，讓造型變化更為豐富。
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