花開迎春！GRAFF Wild Flower鑽石花朵亞洲搶先盛開

來自英倫的珠寶品牌格拉夫（GRAFF）以大克拉的優質鑽石聞名於世。品牌於2022年春季推出全新Wild Flower系列珠寶，以活潑明媚的主題風格向英式庭園致敬，並於亞洲率先亮相，花團錦簇的花朵造型珠寶以精緻活潑、自由隨性和富活力的設計和鑽石的璀璨光芒捕捉大自然之美。

格拉夫設計總監Anne-Eva Geffroy表示：「花卉一直是格拉夫的設計靈感之一。Wild Flower系列以令人眼前一亮的現代手法重新演繹迷人花朵，擺脫傳統束縛，迸發生命力。」

Wild Flower系列的花朵以5瓣花瓣簇擁中央一枚鑽石花蕊，主要有兩款設計：鏤空鑲鑽花朵，以及密鑲繁花造型，均承襲格拉夫工匠大師的高級珠寶工藝，花瓣巧妙上揚，展現不對稱的立體輪廓，層次分明。而珠寶的設計則深具現代感，可變化性高，能單獨或多件堆疊配戴。