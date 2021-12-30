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花開迎春！GRAFF Wild Flower鑽石花朵亞洲搶先盛開

聯合報 / 記者孫曼／即時報導
格拉夫Wild Flower系列鑲鑽手鐲、鑲鑽手鍊、鑲鑽戒指，價格店洽。圖／格拉夫提供
格拉夫Wild Flower系列鑲鑽手鐲、鑲鑽手鍊、鑲鑽戒指，價格店洽。圖／格拉夫提供

來自英倫的珠寶品牌格拉夫（GRAFF）以大克拉的優質鑽石聞名於世。品牌於2022年春季推出全新Wild Flower系列珠寶，以活潑明媚的主題風格向英式庭園致敬，並於亞洲率先亮相，花團錦簇的花朵造型珠寶以精緻活潑、自由隨性和富活力的設計和鑽石的璀璨光芒捕捉大自然之美。

格拉夫設計總監Anne-Eva Geffroy表示：「花卉一直是格拉夫的設計靈感之一。Wild Flower系列以令人眼前一亮的現代手法重新演繹迷人花朵，擺脫傳統束縛，迸發生命力。」

Wild Flower系列的花朵以5瓣花瓣簇擁中央一枚鑽石花蕊，主要有兩款設計：鏤空鑲鑽花朵，以及密鑲繁花造型，均承襲格拉夫工匠大師的高級珠寶工藝，花瓣巧妙上揚，展現不對稱的立體輪廓，層次分明。而珠寶的設計則深具現代感，可變化性高，能單獨或多件堆疊配戴。

以戒指來說，除了單朵小花的戒指，亦有單朵大花、或是多朵小花簇擁成花束的款式可選，還有大小花在開放式戒環上相對錯落的時髦指間戒。項鍊鍊墜、耳環也都承襲這樣的手法，提供多樣化的躉搭選擇，手環除了有柔軟的花朵手鍊，億祐開放式手鐲的款式，讓造型變化更為豐富。

格拉夫Wild Flower系列鑲鑽戒指、鑲鑽指間戒，價格店洽。圖／格拉夫提供
格拉夫Wild Flower系列鑲鑽戒指、鑲鑽指間戒，價格店洽。圖／格拉夫提供
格拉夫Wild Flower系列指間戒，價格店洽。圖／格拉夫提供
格拉夫Wild Flower系列指間戒，價格店洽。圖／格拉夫提供
格拉夫Wild Flower系列鑲鑽戒指，價格店洽。圖／格拉夫提供
格拉夫Wild Flower系列鑲鑽戒指，價格店洽。圖／格拉夫提供
格拉夫Wild Flower系列迷你鑲鑽戒指，價格店洽。圖／格拉夫提供
格拉夫Wild Flower系列迷你鑲鑽戒指，價格店洽。圖／格拉夫提供
格拉夫Wild Flower系列鑲鑽雙重奏吊墜，價格店洽。圖／格拉夫提供
格拉夫Wild Flower系列鑲鑽雙重奏吊墜，價格店洽。圖／格拉夫提供
格拉夫Wild Flower系列鑲鑽手鍊，價格店洽。圖／格拉夫提供
格拉夫Wild Flower系列鑲鑽手鍊，價格店洽。圖／格拉夫提供
格拉夫Wild Flower系列鑲鑽耳環、鑲鑽指間戒，價格店洽。圖／格拉夫提供
格拉夫Wild Flower系列鑲鑽耳環、鑲鑽指間戒，價格店洽。圖／格拉夫提供
格拉夫Wild Flower系列單行鑲鑽吊墜、鑲鑽耳環、鑲鑽戒指，價格店洽。圖／格拉夫提供
格拉夫Wild Flower系列單行鑲鑽吊墜、鑲鑽耳環、鑲鑽戒指，價格店洽。圖／格拉夫提供
格拉夫Wild Flower系列迷你鑲鑽吊墜、鑲鑽吊墜、迷你鑲鑽耳釘鑲鑽耳釘
格拉夫Wild Flower系列迷你鑲鑽吊墜、鑲鑽吊墜、迷你鑲鑽耳釘鑲鑽耳釘
格拉夫Wild Flower系列鑲鑽長項鍊，價格店洽。圖／格拉夫提供
格拉夫Wild Flower系列鑲鑽長項鍊，價格店洽。圖／格拉夫提供
格拉夫Wild Flower系列鑲鑽耳環，價格店洽。圖／格拉夫提供
格拉夫Wild Flower系列鑲鑽耳環，價格店洽。圖／格拉夫提供

珠寶 鑽石

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