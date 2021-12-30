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東京必買「楓糖男孩」台中快閃 首推台灣限定新年禮盒
東京知名伴手禮「The Maple Mania楓糖男孩」曾連續5年蟬聯東京車站伴手禮大賞人氣第一名，並連續兩次獲得日本午間情報節目「ヒルナンデス」（Hirunandesu）介紹東京必買伴手禮第一名。今年9月來台進行巡迴快閃，掀起瘋狂排隊搶購旋風，快閃櫃巡迴列車將於2022年1月6日~2022年2月6日在新光三越台中中港店登場。
此外，為迎接即將到來的農曆新年，「The maple mania楓糖男孩」推出全球絕無僅有、台灣專屬限定版新年禮盒款，並選定新光三越中港店首發限量登場。台中快閃期間2022年1月6日~2022年1月12日消費滿1,290元，還可獲品牌獨家「愛犬Buddy」紀念托特包一只，限量400組，送完為止。
「The Maple Mania楓糖男孩」破天荒因應台灣過年民俗，推出台灣限定版新年禮盒，並將於新光三越台中中港店首發登場。禮盒包裝採用喜慶吉祥意涵的大紅色為主色，並以台灣年感十足的圖騰壓紋搭配美式楓糖男孩圖樣，新潮大器又不失復古時尚。限定版禮盒內含20片「楓糖奶油夾心餅乾」及8片「楓糖費南雪」，售價1,380元。台灣限定版新年禮盒也在2022年1月6日於品牌官網同步上架。
「The Maple Mania楓糖男孩」旗下兩大系列產品─「楓糖奶油夾心餅乾」及「楓糖費南雪蛋糕」提供單一系列及綜合商品組合搭配，除台灣限定版新年禮盒28入裝之外，另有「楓糖奶油夾心餅乾」9入裝、18入裝、32入裝及「楓糖費南雪」6入裝、12入裝等多項選擇。
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