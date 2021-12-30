材質配色都超浪漫！《艾蜜莉在巴黎》盤點第二季包款

人氣美劇《艾蜜莉在巴黎》第二季再次掀起話題，最近大家除了熱烈討論女主角艾蜜莉充滿爭議的人設之外，結局所埋的伏筆也讓戲迷更是對這齣戲欲罷不能。而伴隨劇中的時尚產業故事背景，各種精彩穿搭同樣也受到關注。在這次的劇集中，艾蜜莉拎了許多引領新一季時尚品味的包款，無論是尺寸、面料都較為特殊，也是來年非常好的購物參考準則喔！

像是Salvatore Ferragamo的迷你Trifolio水桶包，是今年秋冬充滿太空未來感的鏡面設計代表，小巧的尺寸搭配炫目的鏡面質感，非常搶眼。而PRADA的Cleo系列也是這幾季最紅的包款之一，一開始只有黑、白、銀和綠色，艾蜜莉使用的是後來推出的鮮黃色款，搭配她色彩鮮明的服裝造型，更是和諧。