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材質配色都超浪漫！《艾蜜莉在巴黎》盤點第二季包款
人氣美劇《艾蜜莉在巴黎》第二季再次掀起話題，最近大家除了熱烈討論女主角艾蜜莉充滿爭議的人設之外，結局所埋的伏筆也讓戲迷更是對這齣戲欲罷不能。而伴隨劇中的時尚產業故事背景，各種精彩穿搭同樣也受到關注。在這次的劇集中，艾蜜莉拎了許多引領新一季時尚品味的包款，無論是尺寸、面料都較為特殊，也是來年非常好的購物參考準則喔！
像是Salvatore Ferragamo的迷你Trifolio水桶包，是今年秋冬充滿太空未來感的鏡面設計代表，小巧的尺寸搭配炫目的鏡面質感，非常搶眼。而PRADA的Cleo系列也是這幾季最紅的包款之一，一開始只有黑、白、銀和綠色，艾蜜莉使用的是後來推出的鮮黃色款，搭配她色彩鮮明的服裝造型，更是和諧。
另外，像是Christian Louboutin 2022春夏新款的Marie Jane Bucket Fringes粉色薄紗蕾絲手袋，則是甜美浪漫。使用三層薄紗製成，營造出輕盈飄逸感，也很像沐浴球一樣可愛，背帶也可調整成長背帶及短背帶使用。另一款同樣出自Christian Louboutin的包，則是今年秋冬的Caracaba系列，拼貼感的包身，充滿休閒度假風。
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