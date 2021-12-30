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材質配色都超浪漫！《艾蜜莉在巴黎》盤點第二季包款

聯合報 / 記者吳曉涵／台北即時報導
《艾蜜莉在巴黎》第二季的包款也充滿話題。圖／Netflix提供
《艾蜜莉在巴黎》第二季的包款也充滿話題。圖／Netflix提供

人氣美劇《艾蜜莉在巴黎》第二季再次掀起話題，最近大家除了熱烈討論女主角艾蜜莉充滿爭議的人設之外，結局所埋的伏筆也讓戲迷更是對這齣戲欲罷不能。而伴隨劇中的時尚產業故事背景，各種精彩穿搭同樣也受到關注。在這次的劇集中，艾蜜莉拎了許多引領新一季時尚品味的包款，無論是尺寸、面料都較為特殊，也是來年非常好的購物參考準則喔！

像是Salvatore Ferragamo的迷你Trifolio水桶包，是今年秋冬充滿太空未來感的鏡面設計代表，小巧的尺寸搭配炫目的鏡面質感，非常搶眼。而PRADA的Cleo系列也是這幾季最紅的包款之一，一開始只有黑、白、銀和綠色，艾蜜莉使用的是後來推出的鮮黃色款，搭配她色彩鮮明的服裝造型，更是和諧。

另外，像是Christian Louboutin 2022春夏新款的Marie Jane Bucket Fringes粉色薄紗蕾絲手袋，則是甜美浪漫。使用三層薄紗製成，營造出輕盈飄逸感，也很像沐浴球一樣可愛，背帶也可調整成長背帶及短背帶使用。另一款同樣出自Christian Louboutin的包，則是今年秋冬的Caracaba系列，拼貼感的包身，充滿休閒度假風。

Marie Jane Bucket Fringes 粉色薄紗蕾絲手袋，61,200元。圖／Christian Louboutin提供
Marie Jane Bucket Fringes 粉色薄紗蕾絲手袋，61,200元。圖／Christian Louboutin提供
Trifolio黑色金屬釦牛皮迷你手提包，26,900元。圖／Salvatore Ferragamo提供
Trifolio黑色金屬釦牛皮迷你手提包，26,900元。圖／Salvatore Ferragamo提供
PRADA的Cleo系列也是這幾季最紅的包款之一，一開始只有黑、白、銀和綠色，艾蜜莉使用的是後來推出的鮮黃色款，搭配她色彩鮮明的服裝造型，更是和諧。圖／Netflix提供
PRADA的Cleo系列也是這幾季最紅的包款之一，一開始只有黑、白、銀和綠色，艾蜜莉使用的是後來推出的鮮黃色款，搭配她色彩鮮明的服裝造型，更是和諧。圖／Netflix提供
Caracaba系列Mini包 - Fabrics Mix Calf Paris - Multi Biscotto-1.jpg圖／Christian Louboutin提供
Caracaba系列Mini包 - Fabrics Mix Calf Paris - Multi Biscotto-1.jpg圖／Christian Louboutin提供
艾蜜莉用Caracaba系列Mini包。圖／Netflix提供
艾蜜莉用Caracaba系列Mini包。圖／Netflix提供
Christian Louboutin 2022春夏新款的Marie Jane Bucket Fringes粉色薄紗蕾絲手袋，甜美浪漫。圖／Netflix提供
Christian Louboutin 2022春夏新款的Marie Jane Bucket Fringes粉色薄紗蕾絲手袋，甜美浪漫。圖／Netflix提供
《艾蜜莉在巴黎》第二季劇中出現Salvatore Ferragamo的Trifolio系列迷你手提包。圖／Netflix提供
《艾蜜莉在巴黎》第二季劇中出現Salvatore Ferragamo的Trifolio系列迷你手提包。圖／Netflix提供
Christian Louboutin 2022春夏新款的Marie Jane Bucket Fringes粉色薄紗蕾絲手袋，甜美浪漫。圖／Netflix提供
Christian Louboutin 2022春夏新款的Marie Jane Bucket Fringes粉色薄紗蕾絲手袋，甜美浪漫。圖／Netflix提供
Christian Louboutin 2022春夏新款的Marie Jane Bucket Fringes粉色薄紗蕾絲手袋，甜美浪漫。圖／Netflix提供
Christian Louboutin 2022春夏新款的Marie Jane Bucket Fringes粉色薄紗蕾絲手袋，甜美浪漫。圖／Netflix提供
Marie Jane Bucket Fringes 粉色薄紗蕾絲手袋，61,200元。圖／Christian Louboutin提供
Marie Jane Bucket Fringes 粉色薄紗蕾絲手袋，61,200元。圖／Christian Louboutin提供
Trifolio寶藍色金屬釦牛皮迷你手提包，26,900元。圖／Salvatore Ferragamo提供
Trifolio寶藍色金屬釦牛皮迷你手提包，26,900元。圖／Salvatore Ferragamo提供
Trifolio淺粉色金屬釦牛皮迷你手提包，26,900元。圖／Salvatore Ferragamo提供
Trifolio淺粉色金屬釦牛皮迷你手提包，26,900元。圖／Salvatore Ferragamo提供

沐浴

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