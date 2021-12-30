新光三越會員點數新制元旦上線 點數翻三倍

百貨龍頭新光三越推出點數新制，明年起skm points正式上線，除了全面擴大點數回饋外，會員服務、特殊優惠、限量商品等，都會深度與skm points連結，甚至特殊節慶時熱門餐廳會有保留席。

新光三越表示，每年發出去的點數高達數億點，而點數兌換率約在70~80%，而目前新光三越會員人數已經達267萬，點數3倍轉換活動必須要結合APP，新光三越也說，希望藉此可以讓消費者與新光三越連結可以更深。

新光三越也說，2021年點數可沿用到2022年1月底，同時結合點數到期活動、因應skm points上線全面擴大點數回饋，單筆消費滿100元即贈3點，點數直接翻三倍。

新光三越指出，skm points展開史上最瘋狂的兌點企劃！，元旦起首十日，新光三越APP將天天推出超級燒點爆品，扣skm points點數100點起，萬杯手搖飲、千張新光影城電影票、百盒台南謝宅老字號零食箱、還有APPLE稀缺新品、全台最難訂的虹夕諾雅谷關住宿券等，皆可用skm points輕鬆入手。