總統、第一夫人御用！英國皇家CREED揭曉名人最愛香氛

香氣，往往能代表一個人的風格與個性，甚至能襯托出人的完美氣質，而訂製香氛更是個人身份地位的象徵。成立260多年的英國皇室香氛品牌CREED，從1760年在倫敦創立品牌之後，第一瓶香水來自英國國王喬治三世的御用訂製，至今也成為許多皇室、名流，包括總統、第一夫人、首相們香水首選。

對於領袖級人物來說，給人的第一眼印象，除了長相與儀態外，近距離接觸時身上的味道，也是記憶的重點，CREED多款香氛就受到各國領袖、時尚ICON的青睞，CREED也有向領袖級人物致敬的香氣，能品味出不一樣的風格。

而來自阿曼帝國「國王的禮物」品牌AMOUAGE，專門研究最昂貴的香料「乳香」，並結合各種珍稀香材，也是眾多名人的最愛，就深受霸氣的俄羅斯總統普丁青睞。

約翰．甘迺迪／CREED 綠香岩蘭 Original Vetiver

綠香岩蘭是美國傳奇總統約翰．甘迺迪的最愛香氣，也讓這款香水長居銷售排行榜，在傳統木香中，綠香岩蘭多了檸檬草的清爽感，帶點皂感也有潔淨氣息，整體來說，彷彿就是夏季的午後花園，有著鍋子、青草的香氣，徐徐微風帶來涼爽，聞來潔淨輕甜，讓人一聞難忘的清新木質調。

賈桂琳．甘迺迪／CREED 夜光 Love in black

這是一款向美國時尚ICON賈桂琳．甘迺迪致敬的香味，靈感來自1935年，CREED帶著高級訂製服系列前往紐約，以黑色伸展台為靈感，調製出比擬賈桂琳．甘迺迪的氣質香調。

充滿迷樣的花香東方調中，卻有著極複雜的搭配，有著蓬鬆的紫羅蘭、甜美的覆盆子與蔓越莓，雪松與甜麝香、皮革香，帶出一種大地質感的風情，但卻有著雍容華貴，彷彿猜不透，卻又親切可人。

溫斯頓·邱吉爾／CREED 溫斯頓煙雲 Tabarome Millésime

英國傳奇首相溫斯頓·邱吉爾私人最愛的香水，即是CREED，有著專屬量身打造香氣「溫斯頓煙雲」，以上等白蘭地與雪茄為主題，充滿迷人奢華的英國頂級香氣，彷彿踏入私人俱樂部的瀰漫感。以生薑揭開序幕，帶入茶葉、咖啡、蘭姆酒等交雜出放縱的風格，木質香調的印度檀香、菸草，溫敦有理的感覺，給人一種安心、內斂的紳士風格。

比爾．柯林頓、巴拉克．歐巴馬 ／CREED 阿文圖斯 AVENTUS

兩位美國總統比爾．柯林頓、巴拉克．歐巴馬，神奇的共同愛好，就是CREED的阿文圖斯，也被暱稱為「總統香」。帶點睿智、現代又迷離的乾燥木質調，以檸檬與粉紅胡椒展現出初見時的挑逗感，又帶點茉莉與鳳梨的難以捉摸，樺木及雪松等木香烘托出層次豐富，展現出男人充滿個性、霸氣的一面。

蜜雪兒．歐巴馬／CREED 暮光 LOVE IN WHITE

老公歐巴馬愛用CREED，讓老婆蜜雪兒．歐巴馬也成為愛用者，這款暮光是對高級時裝訂製的讚嘆，整體以花香、清新與綠香定調，以柑橘香氣、蘋果與杏子展開，彷彿沈浸在純白綢緞中，茉莉花、木蘭花、玫瑰與白花，帶出花香調的多元性，最後檀香、雪松等木香包覆，突顯了奶霜的質感。

弗拉基米爾·普丁／AMOUAGE 一千零一夜男香