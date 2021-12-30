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保養換新裝！SK-II青春露虎虎生風、肌膚之鑰紅得豔麗
新的一年將至，走過紛擾的2021年，2022年更要讓大家有全新的氣象，保養品也紛紛換上限定版包裝。SK-II青春露換上歡慶虎年的新瓶身，要讓大家虎虎生風；肌膚之鑰最知名的精萃光采激光晶露，也換上光之緋紅限量版包裝，看來紅得豔麗。
SK-II青春露新年限定版，希望鼓勵大家在新的一年時，能夠突破框架，定義自己的命運，以「虎」的勇氣、強大與力量為靈感，橙橘色的瓶身上，用筆畫去較為負面的字語，如CAN'T、MUST等，希望讓大家找回自我，盒裝上也巧妙運用筆畫，呈現出老虎造型，藉此鼓勵自己。
肌膚之鑰則把精萃光采激光晶露、光采無瑕妝前凝霜與塑妍逆齡眼霜，都換上光之緋紅限量版包裝，整體以金紅色掉設計的瓶身，象徵如同珍貴珠寶般的閃耀。精萃光采激光晶露能幫助肌膚解決內外壓力，密集修護；光采無瑕妝前凝霜適合妝前滋潤保濕、塑妍逆齡眼霜照顧眼周肌膚。
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