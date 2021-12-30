快訊

百里侯聲望大解析／滿意度跌、負面聲量高 柯侯鄭挑戰總統大位各有陰影

加薪減稅增福利！19項利多新制元旦上路

聽新聞
test
0:00 / 0:00

保養換新裝！SK-II青春露虎虎生風、肌膚之鑰紅得豔麗

聯合報 / 記者劉小川／台北即時報導
肌膚之鑰把精萃光采激光晶露、光采無瑕妝前凝霜與塑妍逆齡眼霜，換上光之緋紅限量版包裝。圖／肌膚之鑰提供
肌膚之鑰把精萃光采激光晶露、光采無瑕妝前凝霜與塑妍逆齡眼霜，換上光之緋紅限量版包裝。圖／肌膚之鑰提供

新的一年將至，走過紛擾的2021年，2022年更要讓大家有全新的氣象，保養品也紛紛換上限定版包裝。SK-II青春露換上歡慶虎年的新瓶身，要讓大家虎虎生風；肌膚之鑰最知名的精萃光采激光晶露，也換上光之緋紅限量版包裝，看來紅得豔麗。

SK-II青春露新年限定版，希望鼓勵大家在新的一年時，能夠突破框架，定義自己的命運，以「虎」的勇氣、強大與力量為靈感，橙橘色的瓶身上，用筆畫去較為負面的字語，如CAN'T、MUST等，希望讓大家找回自我，盒裝上也巧妙運用筆畫，呈現出老虎造型，藉此鼓勵自己。

肌膚之鑰則把精萃光采激光晶露、光采無瑕妝前凝霜與塑妍逆齡眼霜，都換上光之緋紅限量版包裝，整體以金紅色掉設計的瓶身，象徵如同珍貴珠寶般的閃耀。精萃光采激光晶露能幫助肌膚解決內外壓力，密集修護；光采無瑕妝前凝霜適合妝前滋潤保濕、塑妍逆齡眼霜照顧眼周肌膚。

SK-II新年限定版青春露／230ml／6,250元。圖／SK-II提供
SK-II新年限定版青春露／230ml／6,250元。圖／SK-II提供
肌膚之鑰把精萃光采激光晶露、光采無瑕妝前凝霜與塑妍逆齡眼霜，換上光之緋紅限量版包裝。圖／肌膚之鑰提供
肌膚之鑰把精萃光采激光晶露、光采無瑕妝前凝霜與塑妍逆齡眼霜，換上光之緋紅限量版包裝。圖／肌膚之鑰提供

SK-II 珠寶

延伸閱讀

連金裕貞都愛！蘭芝推NEO型塑粉底液 冬天乾肌好幫手

想讓肌膚保持水嫩青春？先學冬天洗澡後保養4步驟　不要馬上吹頭髮，可能讓肌膚變老

30歲後的女人必養成4習慣　讓肌膚散發光彩，先從少喝甜飲料開始

宋智孝爆乳禮服走紅毯辣翻！超完美凍齡體態的佛系養成祕訣大公開

相關新聞

保養換新裝！SK-II青春露虎虎生風、肌膚之鑰紅得豔麗

新的一年將至，走過紛擾的2021年，2022年更要讓大家有全新的氣象，保養品也紛紛換上限定版包裝。SK-II青春露換上歡...

美廉社出手凍漲 ! 全台門市99元衛生紙再加碼5萬串

通膨話題持續延燒，民眾最關心的民生用品近期也出現搶購熱潮，三商家購（2945）旗下美廉社推出的衛生紙品牌「Simple ...

韓國髮品金韓今2022春夏趨勢會 主題設定「春迴」

韓國髮品「金韓今」繼2020年12月的發表會後，又於今年12月舉辦發表會。美髮業走過新冠及停水的低谷之後，寄望未來能更蓬...

嘉義男抱懸賞50萬英短貓現身 曝光「自己走回來」細節

嘉義市江先生昨天晚間臉書貼文懸賞50萬，要找養2年多的英國短毛貓「弟弟」，引發網友紛紛到他家巷口找貓。他今出面澄清，弟弟...

蛋捲摻入冠軍烏魚子！TASTE by MMHG顛覆古早味

蛋捲是我們從小吃到大的點心，愈嚼愈濃的雞蛋香和層次豐富的酥脆口感是它成為萬年送禮首選的秘訣。MUME Hospitali...

「可不可」彰化菜單驚現2條鯊魚？小編解答眾人笑爆：超有梗

台灣人手一杯手搖飲已成為生活日常，隨著個人喜好不同，主打特色風格的飲料店也應運而生，就連細節也會成為消費者買單的重點項目。其中連鎖品牌「可不可」依照縣市區別，每間分店的菜單設計也別有巧思，有網友上網分

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。