保養換新裝！SK-II青春露虎虎生風、肌膚之鑰紅得豔麗

新的一年將至，走過紛擾的2021年，2022年更要讓大家有全新的氣象，保養品也紛紛換上限定版包裝。SK-II青春露換上歡慶虎年的新瓶身，要讓大家虎虎生風；肌膚之鑰最知名的精萃光采激光晶露，也換上光之緋紅限量版包裝，看來紅得豔麗。

SK-II青春露新年限定版，希望鼓勵大家在新的一年時，能夠突破框架，定義自己的命運，以「虎」的勇氣、強大與力量為靈感，橙橘色的瓶身上，用筆畫去較為負面的字語，如CAN'T、MUST等，希望讓大家找回自我，盒裝上也巧妙運用筆畫，呈現出老虎造型，藉此鼓勵自己。