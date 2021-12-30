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蛋捲摻入冠軍烏魚子！TASTE by MMHG顛覆古早味

聯合報 / 記者高婉珮／即時報導
MMHG旗下泰式餐廳baan首推冷凍年菜「baan新春團圓年菜組」，售價1699元。圖／MMHG提供。
MMHG旗下泰式餐廳baan首推冷凍年菜「baan新春團圓年菜組」，售價1699元。圖／MMHG提供。

蛋捲是我們從小吃到大的點心，愈嚼愈濃的雞蛋香和層次豐富的酥脆口感是它成為萬年送禮首選的秘訣。MUME Hospitality Group（簡稱MMHG）旗下電商品牌TASTE by MMHG，在2022虎年首次加入過年伴手禮行列，推出兩款酥脆涮嘴、微甜不膩、長輩和小孩都愛吃的手工蛋捲禮盒「金喜成雙蛋捲禮盒」與「烏金吟春蛋捲禮盒」，其中都裝有團隊精心研發的季節限定烏魚子蛋捲，為傳統蛋捲帶來新的氣象。

禮盒設計以烏魚的美稱「烏金」為核心發想，印上燙金古錢圖騰象徵金玉滿堂、年年有餘(魚)，再襯以喜氣優雅的紅色，不論送禮或擺在家中茶几上都是質感滿分。

TASTE by MMHG秉持品牌對當令與在地食材的熱愛，決定以歲末年初正值盛產期的烏魚子作為蛋捲系列的主角並與台灣十大優質烏魚子廠商合作，選用遵循傳統古法，以天然日曬、風乾及壓製而成的烏魚子碎末，確保完整呈現烏魚子最原始、新鮮的風味，並經由團隊反覆試吃、討論、調整食材比重，最終製成海味、鹹度皆恰到好處的烏魚子蛋捲。禮盒內含16支蛋捲，每「一雙」蛋捲獨立包裝，寓意好事成雙，更方便團聚分食。

「金喜成雙蛋捲禮盒」內含原味和肉鬆口味各三包，以及烏魚子口味各二包，嚐鮮之餘，仍然可以享有熟悉的美味。「烏金吟春蛋捲禮盒」則是限量版的單一口味烏魚子蛋捲禮盒，奢華至極，送禮誠意十足。

此外，MMHG旗下的台北米其林餐盤推薦泰式餐廳baan，除推出冷凍即食包外，更趁著過年檔期，即日起推出「baan新春團圓年菜組」；內含餐廳六道人氣料理：香茅拌松阪豬、打拋豬肉、東北酸辣滷肉、綠咖哩燉雞肉、椰漿雞湯，以及東蔭湯。這套酸甜香辣、暖心下飯的泰式年菜組合，即便不出國也能享受正宗泰國風味，不開伙也能品嚐米其林級的療癒年夜飯。

「金喜成雙蛋捲禮盒」與「烏金吟春蛋捲禮盒」即日起至2022年1月6日止，於TASTE by MMHG官方網站開放預購。「baan新春團圓年菜組」即日起至2022年1月12日止，於新光三越及TASTE by MMHG官網開放預購。

金喜成雙蛋捲禮盒，早鳥優惠價688元，售價788元。圖／MMHG提供。
金喜成雙蛋捲禮盒，早鳥優惠價688元，售價788元。圖／MMHG提供。
烏金吟春蛋捲禮盒，早鳥優惠價1088元，售價1188元。圖／MMHG提供。
烏金吟春蛋捲禮盒，早鳥優惠價1088元，售價1188元。圖／MMHG提供。

年菜 米其林 品牌

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