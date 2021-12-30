米塔炙燒牛排進軍高雄大遠百 開幕暖心做公益
米塔集團旗下「米塔炙燒牛排專門店」近日進駐高雄大遠百開設全國第3家、高雄第2家門市，昨天開幕並舉辦公益餐會，邀高雄市調色板協會30名服務對象享用美味，暖心做公益。
米塔集團擁有15個餐飲品牌，跨足義式料理、日式鍋物、日式料理、休閒茶館等，米塔炙燒牛排專門店是繼大河屋後，開設於高雄大遠百的第2家店。。
高雄大遠百店長黃友誠表示，歷經近2年的疫情，讓民眾徹底改變生活動形態，疫後百貨恢復成長動能、重新吸引民眾消費，餐飲是一大重點，愈來愈多消費者是到百貨用餐，順帶逛商場，為百貨商場帶來「停留經濟」的影響力。
進駐大遠百12樓的「米塔炙燒牛排專門店」，用餐環境舒適明亮，更針對喜歡雙重口味的饕客推出雙拼系列，也對對家庭客推出兒童排餐，滿足饕客各種需求。點選主餐外，餐飲吧的湯品、義大利麵、燉飯、茶飲無限量供應。
米塔集團行銷部經理Sam表示，集團2014年起與公益社福單位合作，7年來公益行動不間斷，捐助價值已超過千萬。這次在高雄大遠百展店舉辦的公益餐會，希望「愛的守護」，能讓高雄市調色板協會服務對象感到「食在幸福」。
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