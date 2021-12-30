快訊

賞金50萬落空！英短毛貓「弟弟」自行回家 失主曝不堪其擾內幕

米塔炙燒牛排進軍高雄大遠百 開幕暖心做公益

聯合報 / 記者王昭月／高雄即時報導
米塔炙燒牛排專門店近日進駐高雄大遠百12樓。記者王昭月／翻攝
米塔炙燒牛排專門店近日進駐高雄大遠百12樓。記者王昭月／翻攝

米塔集團旗下「米塔炙燒牛排專門店」近日進駐高雄大遠百開設全國第3家、高雄第2家門市，昨天開幕並舉辦公益餐會，邀高雄市調色板協會30名服務對象享用美味，暖心做公益。

米塔集團擁有15個餐飲品牌，跨足義式料理、日式鍋物、日式料理、休閒茶館等，米塔炙燒牛排專門店是繼大河屋後，開設於高雄大遠百的第2家店。。

高雄大遠百店長黃友誠表示，歷經近2年的疫情，讓民眾徹底改變生活動形態，疫後百貨恢復成長動能、重新吸引民眾消費，餐飲是一大重點，愈來愈多消費者是到百貨用餐，順帶逛商場，為百貨商場帶來「停留經濟」的影響力。

進駐大遠百12樓的「米塔炙燒牛排專門店」，用餐環境舒適明亮，更針對喜歡雙重口味的饕客推出雙拼系列，也對對家庭客推出兒童排餐，滿足饕客各種需求。點選主餐外，餐飲吧的湯品、義大利麵、燉飯、茶飲無限量供應。

米塔集團行銷部經理Sam表示，集團2014年起與公益社福單位合作，7年來公益行動不間斷，捐助價值已超過千萬。這次在高雄大遠百展店舉辦的公益餐會，希望「愛的守護」，能讓高雄市調色板協會服務對象感到「食在幸福」。

米塔炙燒牛排提供多種經典排餐，「溫度」是美味排餐的關鍵。記者王昭月／翻攝
米塔炙燒牛排提供多種經典排餐，「溫度」是美味排餐的關鍵。記者王昭月／翻攝
米塔炙燒牛排，特選優質肉品以高溫鎖住肉汁的鮮甜。記者王昭月／攝影
米塔炙燒牛排，特選優質肉品以高溫鎖住肉汁的鮮甜。記者王昭月／攝影
米塔炙燒牛排專門店進駐高雄大遠百12樓，開幕首日舉辦公益餐會，邀高市調色板協會受服務對象當座上賓。記者王昭月／翻攝
米塔炙燒牛排專門店進駐高雄大遠百12樓，開幕首日舉辦公益餐會，邀高市調色板協會受服務對象當座上賓。記者王昭月／翻攝

高雄市 義大利 疫情

延伸閱讀

以色列餐廳供素牛排漢堡 機器廚師還依喜好烹調

歡慶耶誕節 金門牛排業者請弱勢家庭親子看電影

IKEA威靈頓牛排回歸！她興奮切開卻傻眼 網笑翻：下顎突然痠

王力宏昔對未成年師妹出手？女星嘆：還好我嫁的不是你

相關新聞

「可不可」彰化菜單驚現2條鯊魚？小編解答眾人笑爆：超有梗

台灣人手一杯手搖飲已成為生活日常，隨著個人喜好不同，主打特色風格的飲料店也應運而生，就連細節也會成為消費者買單的重點項目。其中連鎖品牌「可不可」依照縣市區別，每間分店的菜單設計也別有巧思，有網友上網分

米塔炙燒牛排進軍高雄大遠百 開幕暖心做公益

米塔集團旗下「米塔炙燒牛排專門店」近日進駐高雄大遠百開設全國第3家、高雄第2家門市，昨天開幕並舉辦公益餐會，邀高雄市調色...

ROLEX 保護地球，恒動不息計劃

一個夢想的升起與實踐，也能改變地球，UDN再次與勞力士和「保護地球，恒動不息」計劃的合作夥伴一起關注地球環境的發展，透過探訪堅持實踐的卓越。2021年，勞力士持續幫助關鍵組織和個人應對環境的挑戰，例如海洋保育，並幫助他們完成卓越使命，期冀創造可持續發展的蔚藍生命環境，恒動永續。

粉絲8:30就來排隊！「柑橘．魚水」新推「生魚片拉麵」

擁有高度人氣的拉麵店「柑橘」，即將於信義區開設品牌第3間門市「柑橘．魚水」，並且跳脫過去口味，改主打以柑橘搭配魚湯，再配...

跨年限定！家樂福、愛買量販會員滿額9折 買家電再加碼

迎接跨年連假，量販再推除舊佈新限時優惠，不管是想要換新家電、補充民生消耗物資，還是預先準備好大掃除用具，都可一次買齊、安...

西洋金曲台中壓軸場 1月22日台中惠蓀堂即將浪漫開唱

接連台北、高雄兩場「BACK TO 70'S 西洋金曲演唱會」精彩演出後，明年1月22日演唱會將前往台中中興大學惠蓀堂開唱。此次台中場陣容同樣相當豪華，不僅原班人馬沈文程、黃大煒、潘越雲、官靈芝、達美樂兄妹再度同台，還加入金智娟一起來飆歌，不少粉絲早早就購票等待！

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。