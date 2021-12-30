「可不可」彰化菜單驚現2條鯊魚？小編解答眾人笑爆：超有梗

台灣人手一杯手搖飲已成為生活日常，隨著個人喜好不同，主打特色風格的飲料店也應運而生，就連細節也會成為消費者買單的重點項目。其中連鎖品牌「可不可」依照縣市區別，每間分店的菜單設計也別有巧思，有網友上網分享在彰化中正店拿到的菜單，頓時引起網友熱烈迴響。

▲「可不可熟成紅茶」位居網路溫度計的手搖飲料網路口碑第7名。

image source:《DailyView網路溫度計》手搖飲料網路口碑排行（2021/09/30~2021/12/28)

可不可菜單藏玄機？網友好奇：鯊魚為何代表彰化？

有男網友在Dcard上以「可不可菜單你什麼意思？」為題，分享自己是可不可忠實粉絲，得知該品牌會針對全台縣市所有分店設計獨一無二的菜單，頓時激起他想搜集的慾望。有次原PO因參加南生盃比賽，便順道去可不可彰化中正店搜集菜單，一開始原PO拿到後沒有多想，直到回家與女友討論，才驚覺「鯊魚為什麼被拿來代表彰化？」

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網友好奇敲碗答案！可不可小編：因「公鯊小」聯想彰化

有另名網友後來私訊可不可小編，小編也親切提示「圖中有一隻公鯊和一隻母鯊，兩隻看起來母鯊大、公鯊小」，要網友再想想看，但該網友也好奇為什麼和地名有關聯，小編則解釋「因為髒話聯想自彰化」，讓網友瞬間恍然大悟。

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可不可菜單吸引千人按讚！網笑：超有創意

對於可不可彰化中正店菜單設計巧思，網友幫忙科普「這也不算髒話啦」、「頂多算粗俗版的『講什麼』」、「我會把鯊小當髒話啦！但別人覺得不是我也覺得合理」，另有網友表示「這算有梗吧」、「推可不可小琉球菜單」、「全台菜單搜集完成路過，只剩離島的金門拿不到」、「很喜歡他們家美編」、「超有創意」。

也有人幽默回應「可不可是在公鯊小」、「身為可不可忠實粉絲我竟然不知道每個縣市的菜單會長得不一樣，啊...因為我沒在看菜單」，另有內行人透露「可以去他們的官網看，上面都有圖案和設計理念」。

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