《南村有歌》實力派歌手雲集 復古組曲重返80年代流行音樂

《南村有歌》系列音樂會，一口氣推出三大主題系列，橫跨50-80年代轟動台灣電影與唱片界多首經典組曲，每場近20首歌，邀請多位實力派及劇場歌手，老歌新唱，包含鄧麗君《千言萬語》、瓊瑤《幾度夕陽紅》、及羅大佑、張雨生等名曲，同時也致敬經典電影《七匹狼》、《搭錯車》、《異域》，翻唱包含〈永遠不回頭〉、〈橄欖樹〉、〈桂花香〉等，每首歌樂曲一下皆可勾起滿滿回憶，觀眾瞬間搭配樂曲回到最浪漫不羈的輝煌清春，節目將從明年1月11日起每週二，於信義南村劇場演出，讓經典老歌再次燃燒，邀請民眾一起現場嗨唱。

系列一「復刻青春－我的 80 ­年代」首場將邀請卓義峯以自己優異的音域引吭高歌〈永遠不回頭〉，及舞思愛清亮美聲詮釋鄧麗君經典名曲，更邀請多位曾於國際演出的聲樂、劇場表演唱匠林姿吟、施映安、陳章健，演唱〈海角天涯〉、〈昨夜星辰〉、〈梨花淚〉組曲與齊秦的〈愛情宣言〉，每位歌手對於將重新詮釋經典歌曲都備感壓力，也表示會全力以赴，並融入自己擅長的元素，彷彿將老歌醞釀多年開甕後的餘韻保留，再佐以不同風味完美呈現。而這次表演也將以劇場式空間搭配現場演奏，近距離與台下互動，民眾走入劇場就像回到過往復古歌廳的娛樂時光，適合闔家一起相約欣賞，再次見證經典美好。更多節目資訊請至 udn售票網 查詢。