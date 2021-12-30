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英短毛貓失主現身:別湧入他家巷口 保證懸賞50萬付現金

聯合報 / 記者林伯驊／嘉義即時報導
嘉義市江先生養的英國短毛貓，昨天中午外出未歸失蹤。圖／江先生提供
嘉義市江先生養的英國短毛貓，昨天中午外出未歸失蹤。圖／江先生提供

嘉義市江先生昨天晚間臉書貼文懸賞50萬，要找養2年多的英國短毛貓「弟弟」，引發嘉義地區網友暴動，紛至他家巷口找貓，他電話也接到手軟，趕緊撤貼文，外界誤以為貓已尋獲；江先生深夜現身，澄清原意是希望網友看到貓聯絡他，不是跑來他家附近找貓，籲別影響安寧、避免貓不敢回家，但若協助尋獲，一定會付50萬現金。

51歲江先生說，「弟弟」約3、4個月大開始養，目前不超過2歲半，每天晚上都會在床上陪他們睡覺，當作自己孩子，平常牠每天都會敲門「喵喵喵」表示要出去一下，便開門讓牠出去，過了10分鐘、20分鐘就又「喵喵喵」，自動回來；平常活動範圍，只在家門口左右晃，沒想到昨中午出去之後，就沒回來，妻子很擔心、哭得很難過。

由於江先生的懸賞貼文，不小心將自家住址、手機公開，他表示太著急做錯誤決定，原本用意是，如果有人在路上還是在哪裡、有看到他的貓，能趕快跟他聯絡，「不是叫大家來我家找這隻貓」，由於家外面是安靜巷弄，人群湧入鄰居會困擾，且貓很怕生，萬一要回家，看到那麼多陌生人，一定不敢回來。

江先生說，本來貼文懸賞30萬，沒人理會，所以就加碼到50萬，以他財力絕對沒問題，真有民眾協助尋獲，「就50萬付給他，而且付現金！」

江先生強調，感情是無價的，可能他幾歲到幾歲之間，就是這隻貓陪著生活，「感情重於金錢，錢再賺就有，貓的性命跟這段歡樂的時間，就只有這麼一段回憶，用錢換一個比較完美、幸福快樂的人生」，「花50萬可以換回一段屬於人生幾年裡面美好的回憶，很值得」。

昨晚江先生家裡附近巷子，突然出現不少人群、車輛， 有年輕人戴頭燈，仔細在街道尋找，有人打趣說「看能不能撿到50萬！」附近居民說，平時沒看過這麼多人，「過年也沒這麼熱鬧！」

嘉義江先生臉書貼文懸賞50萬要找貓，網友湧入他家附近搜尋。記者林伯驊／翻攝
嘉義江先生臉書貼文懸賞50萬要找貓，網友湧入他家附近搜尋。記者林伯驊／翻攝
江先生昨晚在臉書貼文，懸賞50萬盼找到他養的英國短毛貓。記者林伯驊／攝影
江先生昨晚在臉書貼文，懸賞50萬盼找到他養的英國短毛貓。記者林伯驊／攝影
嘉義江先生強調，在臉書貼文尋賞是希望網友若看到他的貓，能提供線索，並非跑來他家附近找貓。記者林伯驊／攝影
嘉義江先生強調，在臉書貼文尋賞是希望網友若看到他的貓，能提供線索，並非跑來他家附近找貓。記者林伯驊／攝影

嘉義 英國短毛貓

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