粉絲8:30就來排隊！「柑橘．魚水」新推「生魚片拉麵」

擁有高度人氣的拉麵店「柑橘」，即將於信義區開設品牌第3間門市「柑橘．魚水」，並且跳脫過去口味，改主打以柑橘搭配魚湯，再配上產地直送的生魚片叉燒，打造出特殊的「鮮魚系拉麵」，目前已經開始試營運，首日甚至有人早上8:30就提前來排隊。

創立於2017年的柑橘，運用台灣常見的柑橘、檸檬，切片後為拉麵湯頭賦予清新微酸的風味，並且搭配上雞肉主題，快速累積民眾與拉麵控的青睞。柑橘後又再於2019年開設二店，主打鴨肉主題。即將開幕的三號店，設有24席座位，菜單則是以柑橘搭配魚湯為主軸，標榜每天從宜蘭粉鳥林漁港收購新鮮漁獲，進行日式料理中常見的神經締、血締處理後，再透過熟成、稻燻等方式製成拉麵中的生魚片叉燒，並以自家栽種的食用花進行點綴。

也因每日捕獲的魚種不同，因此柑橘．魚水每日也會變化不同的拉麵口味。以試營運首日（12月29日）為例，店內即供應花煙柑橘淡麗、花煙柑橘魚白湯、拉倫柑橘淡麗、拉倫柑橘魚白湯等4種口味，共計僅有52碗，售價220～260元不等。12月30日則會改以「煙仔虎」為主題，限量供應76碗。

因加入水果片、食用花的因素，柑橘．魚水的拉麵擁有宛若「甜點」般的俏麗感。而且不同於常見的豬肉叉燒，生魚片叉燒會因高湯溫度而逐漸煮熟，因此上桌後，用餐民眾可以依喜好先取出生魚片，避免魚肉過熟。以魚湯為底的拉麵滋味鮮爽、負擔感低；透過柑橘與檸檬的加持，也帶來明亮的水果酸度，甚至有細微的果皮苦度，增添整體層次感。因湯溫呈現半熟狀態的生魚片，則是呼應起整碗拉麵的鮮度與完整感。