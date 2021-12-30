聽新聞
test
0:00 / 0:00

粉絲8:30就來排隊！「柑橘．魚水」新推「生魚片拉麵」

聯合報 / 記者陳睿中／即時報導
柑橘．魚水是品牌的第3間門市，共設有24席座位。記者陳睿中／攝影
柑橘．魚水是品牌的第3間門市，共設有24席座位。記者陳睿中／攝影

擁有高度人氣的拉麵店「柑橘」，即將於信義區開設品牌第3間門市「柑橘．魚水」，並且跳脫過去口味，改主打以柑橘搭配魚湯，再配上產地直送的生魚片叉燒，打造出特殊的「鮮魚系拉麵」，目前已經開始試營運，首日甚至有人早上8:30就提前來排隊。

創立於2017年的柑橘，運用台灣常見的柑橘、檸檬，切片後為拉麵湯頭賦予清新微酸的風味，並且搭配上雞肉主題，快速累積民眾與拉麵控的青睞。柑橘後又再於2019年開設二店，主打鴨肉主題。即將開幕的三號店，設有24席座位，菜單則是以柑橘搭配魚湯為主軸，標榜每天從宜蘭粉鳥林漁港收購新鮮漁獲，進行日式料理中常見的神經締、血締處理後，再透過熟成、稻燻等方式製成拉麵中的生魚片叉燒，並以自家栽種的食用花進行點綴。

也因每日捕獲的魚種不同，因此柑橘．魚水每日也會變化不同的拉麵口味。以試營運首日（12月29日）為例，店內即供應花煙柑橘淡麗、花煙柑橘魚白湯、拉倫柑橘淡麗、拉倫柑橘魚白湯等4種口味，共計僅有52碗，售價220～260元不等。12月30日則會改以「煙仔虎」為主題，限量供應76碗。

因加入水果片、食用花的因素，柑橘．魚水的拉麵擁有宛若「甜點」般的俏麗感。而且不同於常見的豬肉叉燒，生魚片叉燒會因高湯溫度而逐漸煮熟，因此上桌後，用餐民眾可以依喜好先取出生魚片，避免魚肉過熟。以魚湯為底的拉麵滋味鮮爽、負擔感低；透過柑橘與檸檬的加持，也帶來明亮的水果酸度，甚至有細微的果皮苦度，增添整體層次感。因湯溫呈現半熟狀態的生魚片，則是呼應起整碗拉麵的鮮度與完整感。

業者表示，希望能夠將「從產地到餐桌」的料理概念運用至拉麵之中，因此店內使用的漁獲、食用花均是自宜蘭直送到店，麵體也是請廠商獨家打造而成。目前店內仍在試營運狀態，預計1～2週將會正式開幕。

店內的「生魚片叉燒」均是每日由宜蘭粉鳥林新鮮直送。記者陳睿中／攝影
店內的「生魚片叉燒」均是每日由宜蘭粉鳥林新鮮直送。記者陳睿中／攝影
柑橘．魚水所推出的「拉倫柑橘淡麗」，每碗240元。記者陳睿中／攝影
柑橘．魚水所推出的「拉倫柑橘淡麗」，每碗240元。記者陳睿中／攝影

柑橘 拉麵 生魚片

延伸閱讀

元宇宙題材熱 中環鎖漲停、逾13萬張買單排隊等

宜蘭／排隊名店頂埔阿嬤蔥油餅 現擀現炸裹特製醬料、蔥花蛋

超浮誇上百片生魚片擺盤8.5萬人讚 饕客：「像異次元來的」

在日本吃拉麵為何附冰水？ 網曝背後原因：各種餐廳都這樣

相關新聞

ROLEX 保護地球，恒動不息計劃

一個夢想的升起與實踐，也能改變地球，UDN再次與勞力士和「保護地球，恒動不息」計劃的合作夥伴一起關注地球環境的發展，透過探訪堅持實踐的卓越。2021年，勞力士持續幫助關鍵組織和個人應對環境的挑戰，例如海洋保育，並幫助他們完成卓越使命，期冀創造可持續發展的蔚藍生命環境，恒動永續。

粉絲8:30就來排隊！「柑橘．魚水」新推「生魚片拉麵」

擁有高度人氣的拉麵店「柑橘」，即將於信義區開設品牌第3間門市「柑橘．魚水」，並且跳脫過去口味，改主打以柑橘搭配魚湯，再配...

跨年限定！家樂福、愛買量販會員滿額9折 買家電再加碼

迎接跨年連假，量販再推除舊佈新限時優惠，不管是想要換新家電、補充民生消耗物資，還是預先準備好大掃除用具，都可一次買齊、安...

西洋金曲台中壓軸場 1月22日台中惠蓀堂即將浪漫開唱

接連台北、高雄兩場「BACK TO 70'S 西洋金曲演唱會」精彩演出後，明年1月22日演唱會將前往台中中興大學惠蓀堂開唱。此次台中場陣容同樣相當豪華，不僅原班人馬沈文程、黃大煒、潘越雲、官靈芝、達美樂兄妹再度同台，還加入金智娟一起來飆歌，不少粉絲早早就購票等待！

破十萬人朝聖！台北超人氣互動藝術展「teamLab未來遊樂園」2022出遊必玩首選

美到冒泡，超過十萬名參觀者親身體驗見證！「teamLab未來遊樂園&與花共生的動物們」九大作品好美好拍好玩好有趣的佳評如潮，甚是在各大社群造成一股轟動熱烈討論，網友們都說「是殺底片的好地方」、「一定要去朝聖拍美照」、「在展場上玩得很開心很療癒」、「建議穿白色衣服去拍照顯色更美」、「展覽作品顏色豐富多樣，畫面美到讓人目不轉睛」、「沉浸式互動體驗多多，推薦大家一定要去看展」。

Lisa和少女時代示範！派對穿搭必備Swarovski華麗水晶

韓國女子天團BLACKPINK成員Lisa於日前在個人YouTube頻道釋出熱門歌曲「Money」耶誕節特別版，有「人間...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。