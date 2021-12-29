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跨年限定！家樂福、愛買量販會員滿額9折 買家電再加碼

聯合報 / 記者黃筱晴／即時報導
愛買量販跨年瘋狂回饋，2022年1月2日當天會員獨享滿額9折。圖／愛買量販提供
愛買量販跨年瘋狂回饋，2022年1月2日當天會員獨享滿額9折。圖／愛買量販提供

迎接跨年連假，量販再推除舊佈新限時優惠，不管是想要換新家電、補充民生消耗物資，還是預先準備好大掃除用具，都可一次買齊、安心過年。愛買量販全台15家分店於2022年1月2日當天，HAPPY GO會員消費滿2,000元享9折，折扣金額以現金抵用券贈送，最高回饋300元，全館清潔掃除用具還可享滿500元送50元；另外，愛買量販家電歡慶2022年跨年加碼，12月31日至2022年1月2日，電視、冰箱、洗衣機單筆滿5,000元享現折500元外，加碼再送500元家電現金抵用券（部分家電品牌和特價品不適用活動）。

另外，愛買量販配合政府平穩物價，同時針對民生熱銷品祭出限時2週單品優惠，即日起至2022年1月11日，除了推出230款油品醬油、沖泡咖啡、牙膏、洗劑、泡麵、冷凍水餃、餅乾、氣泡水等商品買1送1，更有超過100款民生熱銷品最低5.7折起，包含舒潔平版衛生紙每串下殺129元、桂格即食大燕麥片，購買3罐每罐只要133元、還有Switch OLED版新款主機也只要10,480元就能帶回家。其他還有多款能源效率第1級冷暖空調、電暖器、電熱毯和烘被機7.6折起，想溫暖跨年別錯過這一波優惠。

家樂福喜迎2022，跨年連假也推出寵愛會員不手軟優惠，會員獨享1月1日元旦當天，使用家樂福玉山銀行聯名卡搭配家樂福錢包消費享9折，1月2日家樂福會員於量販店單筆消費滿2,000元、超市店單筆消費滿599元也可享9折（現金折價券回饋），線上購物則是單筆消費滿2,000元，結帳時直接享9折折扣。

任天堂Switch OLED款主機，特價10,480元。圖／愛買量販提供
任天堂Switch OLED款主機，特價10,480元。圖／愛買量販提供

家樂福 跨年 愛買

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