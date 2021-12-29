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Lisa和少女時代示範！派對穿搭必備Swarovski華麗水晶

聯合報 / 記者孫曼／即時報導
Lisa和少女時代Sunny配戴同款的施華洛世奇Harmonia戒指，8,490元。圖／施華洛世奇提供
Lisa和少女時代Sunny配戴同款的施華洛世奇Harmonia戒指，8,490元。圖／施華洛世奇提供

韓國女子天團BLACKPINK成員Lisa於日前在個人YouTube頻道釋出熱門歌曲「Money」耶誕節特別版，有「人間芭比」之稱的她以一身俏麗應景的雪白服裝展現過人的舞蹈，猶如雪地精靈般甜美可愛。她更搭配了施華洛世奇（Swarovski）華麗耀眼的Millenia項鍊、Millenia Cocktail戒指以及Harmonia戒指，碩大透明的水晶首飾閃耀搶眼、完美傳遞冬日佳節歡樂的氣氛。

事實上，同款、同系列的施華洛世奇水晶首飾，在稍早SM娛樂官方發布的「少女時代」成員太妍、潤娥、俞利、Sunny與孝淵組成的小分隊「OH! GG」全新華麗形象照中也有亮相，為睽違近4年小分隊「OH! GG」的2022夢幻回歸暖身！形象照中，潤娥配戴了Millenia手練搭配吊帶小黑裙，穿著夢幻粉色芭比套裝的太妍配戴了同色調的粉色Lucent Cocktail戒指，為甜美加分；Sunny則以和Lisa同款的懸浮感的大顆水晶Harmonia戒指搭配純白西裝，展現帥氣俐落的個性魅力。

韓國團體BLACKPINK成員Lisa配戴施華洛世奇送上佳節祝福。圖／摘自IG lalalalisa_m
韓國團體BLACKPINK成員Lisa配戴施華洛世奇送上佳節祝福。圖／摘自IG lalalalisa_m
潤娥配戴施華洛世奇Millenia手鍊。圖／摘自FB girlsgeneration
潤娥配戴施華洛世奇Millenia手鍊。圖／摘自FB girlsgeneration
潤娥配戴的施華洛世奇Millenia手鍊，16,900元。圖／施華洛世奇提供
潤娥配戴的施華洛世奇Millenia手鍊，16,900元。圖／施華洛世奇提供
少女時代成員太妍、潤娥、俞利、Sunny與孝淵組成的小分隊「OH! GG」全新華麗形象照。圖／摘自FB girlsgeneration
少女時代成員太妍、潤娥、俞利、Sunny與孝淵組成的小分隊「OH! GG」全新華麗形象照。圖／摘自FB girlsgeneration
太妍配戴的施華洛世奇粉色Lucent Cocktail戒指，11,900元。圖／施華洛世奇提供
太妍配戴的施華洛世奇粉色Lucent Cocktail戒指，11,900元。圖／施華洛世奇提供
Sunny配戴施華洛世奇Harmonia戒指。圖／摘自FB girlsgeneration
Sunny配戴施華洛世奇Harmonia戒指。圖／摘自FB girlsgeneration
Lisa配戴的施華洛世奇Millenia項鍊，24,900元。圖／施華洛世奇提供
Lisa配戴的施華洛世奇Millenia項鍊，24,900元。圖／施華洛世奇提供
韓國團體BLACKPINK成員Lisa配戴施華洛世奇飾品演唱熱門歌曲「Money」送上佳節祝福。圖／摘自YouTube
韓國團體BLACKPINK成員Lisa配戴施華洛世奇飾品演唱熱門歌曲「Money」送上佳節祝福。圖／摘自YouTube
韓國團體BLACKPINK成員Lisa配戴施華洛世奇飾品演唱熱門歌曲「Money」送上佳節祝福。圖／摘自YouTube
韓國團體BLACKPINK成員Lisa配戴施華洛世奇飾品演唱熱門歌曲「Money」送上佳節祝福。圖／摘自YouTube
太妍配戴施華洛世奇Lucent Cocktail戒指。圖／摘自FB girlsgeneration
太妍配戴施華洛世奇Lucent Cocktail戒指。圖／摘自FB girlsgeneration
Lisa配戴的施華洛世奇Millenia Cocktail戒指，3,790元。圖／施華洛世奇提供
Lisa配戴的施華洛世奇Millenia Cocktail戒指，3,790元。圖／施華洛世奇提供
韓國團體BLACKPINK成員Lisa配戴施華洛世奇飾品演唱熱門歌曲「Money」送上佳節祝福。圖／摘自YouTube
韓國團體BLACKPINK成員Lisa配戴施華洛世奇飾品演唱熱門歌曲「Money」送上佳節祝福。圖／摘自YouTube

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