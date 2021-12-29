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新年到！Lady M推出「爆米花千層」 5款草莓甜點登場

聯合報 / 記者陳睿中／即時報導
Lady M草莓系列甜點也將於1月回歸，包括有草莓千層、草莓香堤千層、草莓巧克力棋格蛋糕、草莓千層酥、草莓海綿蛋糕等不同品項。圖／Lady M提供
Lady M草莓系列甜點也將於1月回歸，包括有草莓千層、草莓香堤千層、草莓巧克力棋格蛋糕、草莓千層酥、草莓海綿蛋糕等不同品項。圖／Lady M提供

新年將至，來自美國的「Lady M」今年推出「福虎生輝新春糖果禮盒」，內含有香草法式經典薄餅、榛果法式經典薄餅，以及杏子風味軟糖、杏子草莓風味軟糖、海鹽焦糖牛奶巧克力、焦糖芝麻巧克力，外盒則是以討喜的紅色系搭配燙金線條點綴，同時搭配專屬紅包袋、卡片與提袋，自12月30日至2月6日期間販售，每盒2,800元。

同時Lady M也為新年特別推出「爆米花千層」，在爆米花口味的內餡中加入自製焦糖爆米花顆粒，而頂層的爆米花口味巧克力鏡面上，也圍繞一圈飽滿的焦糖爆米花，讓入口後的柔滑奶香增添甘醇的焦糖香氣與酥脆口感，9吋2,800元，切片280元，自1月1日起於台北旗艦店、遠百信義店開賣。另外Lady M草莓系列甜點也將於1月回歸，包括有草莓千層、草莓香堤千層、草莓巧克力棋格蛋糕（均為9吋2,800元，切片280元），還有草莓千層酥、草莓海綿蛋糕（均為9吋2,700元，切片270元），各有不同滋味，滿足草莓控的心。

自網路起家的甜品店「BoKa」，今年首度跨足年節禮盒市場，推出「虎虎生豐」餅乾禮盒，以亮紅禮盒搭配花卉腰封，呈現簡約時尚感。禮盒標榜使用AOP認證的法國發酵奶油、日本紫羅蘭麵粉、法國米歇爾柯茲可可粉以及日本森田園抹茶粉等食材，推出9款不同的餅乾。

其中色澤討喜的「虎年造型紅麴餅乾」口感酥脆、滋味雋永；加入日本森田園抹茶粉的「抹茶山餅乾」則有著清新微澀的抹茶茶香；至於「招財貓黑糖餅乾」則有著俏皮模樣與黑糖的甘甜。同時禮盒還有茉莉花酥餅、香濃起司餅、蔓越莓核桃燕麥餅、巧克力夏威夷豆餅、杏仁果圓餅與蛋白糖餅等品項，每盒850元，1月12日前預購，可享早鳥價780元。

Lady M為新年特別推出「爆米花千層」。圖／Lady M提供
Lady M為新年特別推出「爆米花千層」。圖／Lady M提供
Lady M應景推出「福虎生輝新春糖果禮盒」，每盒2,800元。圖／Lady M提供
Lady M應景推出「福虎生輝新春糖果禮盒」，每盒2,800元。圖／Lady M提供
「BoKa」推出集結9種餅乾的「虎虎生豐」禮盒，早鳥價780元。圖／BoKa提供
「BoKa」推出集結9種餅乾的「虎虎生豐」禮盒，早鳥價780元。圖／BoKa提供

巧克力 Lady M

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