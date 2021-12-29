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大甲鎮瀾宮媽祖加持 vacanza生肖手鍊親子同款超可愛
大甲鎮瀾宮為台灣知名廟宇之一，奉祀主神為媽祖娘娘，是「護國庇民」的守護神，也是許多人走春、為新的一年祈福必定造訪的廟宇。台灣知名品牌vacanza accessory特地在年末之際與大甲鎮瀾宮共同推出「祈願™ 十二生肖純銀手鍊」聯名作，將神明的庇佑隨身攜帶。
聯名的「祈願™ 十二生肖純銀手鍊」，是以vacanza今年8月大受歡迎的「祈願™系列純銀手鍊」為藍本，融合細緻輕珠寶的工藝和台灣傳統紅線文化，深受消費者喜愛。「祈願™ 十二生肖純銀手鍊」備有大人和小孩的款式，配合12生肖，共推出24種款式。手鍊保留原有祈願™系列設計，手工兩股編蠟繩不吸水、不會有異味，戴起來親膚不易摩擦，洗澡或睡眠時間皆可配戴；手鍊金屬皆以925純銀材質打造，低敏不易退色，大人款裝飾5A鋯石，小巧精緻風格，父母與孩童還可配戴親子的幸運對鍊。
「祈願™ 十二生肖純銀手鍊」即日起vacanza官方網站與全台灣實體通路開始販售。而針對有送禮需求的消費者，vacanza也將於2022年1月11日起加碼推出「祈願™ 十二生肖．鎮瀾宮聯名禮盒」。若於2022年1月22日至2月6日止，期間凡於門市購買祈願™系列十二生肖款，就可獲得大甲鎮瀾宮加持的平安符令一枚。除此之外，2022年2月1日至2月6日農曆春節期間，全通路消費滿2,000元，即贈限量「財貓小紅繩」，大年初一至初三期間於全台三間限定門市（信義、一中、咖啡町門市），前100名消費除可獲得「財貓小紅繩」外，還有機會參加新春抽獎。
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