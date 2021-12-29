大甲鎮瀾宮媽祖加持 vacanza生肖手鍊親子同款超可愛

大甲鎮瀾宮為台灣知名廟宇之一，奉祀主神為媽祖娘娘，是「護國庇民」的守護神，也是許多人走春、為新的一年祈福必定造訪的廟宇。台灣知名品牌vacanza accessory特地在年末之際與大甲鎮瀾宮共同推出「祈願™ 十二生肖純銀手鍊」聯名作，將神明的庇佑隨身攜帶。

聯名的「祈願™ 十二生肖純銀手鍊」，是以vacanza今年8月大受歡迎的「祈願™系列純銀手鍊」為藍本，融合細緻輕珠寶的工藝和台灣傳統紅線文化，深受消費者喜愛。「祈願™ 十二生肖純銀手鍊」備有大人和小孩的款式，配合12生肖，共推出24種款式。手鍊保留原有祈願™系列設計，手工兩股編蠟繩不吸水、不會有異味，戴起來親膚不易摩擦，洗澡或睡眠時間皆可配戴；手鍊金屬皆以925純銀材質打造，低敏不易退色，大人款裝飾5A鋯石，小巧精緻風格，父母與孩童還可配戴親子的幸運對鍊。