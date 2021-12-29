卡地亞俏皮門侍開門迎春！經典紅Pasha表限定上市

西曆的2021年即將結束，而全球華人最重要的農曆新年壬寅虎年的初一將會是2022年的2月1日，距今也只剩下一個月的時間。為了迎接農曆年節將近，以鮮亮紅色為品牌代表色卡地亞（CARTIER），特地以這代表新春歡慶的經典紅色，搭配迷人的香檳金色，推出僅發行單次的兩款限量Pasha de Cartier腕表，僅於大陸及台灣兩地限定上市。

表徑35毫米的Pasha de Cartier精鋼表款搭載品牌自製自動上鍊機芯，搭配漸層紅色雕紋表盤並襯上鍍銀阿拉伯數字，並延續Pasha系列腕表原有的快拆表扣（QuickSwitch）及快拆鍊節（SmartLink）設計，除了百搭的精鋼鍊帶，亦提供亮面紅色鱷魚皮表帶，展現出濃厚新春氣息。另一款41毫米的Pasha腕表，配有香檳色雕紋表盤和深棕色阿拉伯數字，搭配半啞光棕色鱷魚皮錶帶，則呈現出另一種內斂沉穩的氣息。