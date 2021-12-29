開春大紅見喜！「勃根地」時計 0酒精、滿滿大人味

年節將近，紅色是萬年不變的開運經典色，紅色不時也讓人聯想到滋味豐富美妙的紅酒。然而畢竟酒駕0容忍，這時一只擁有勃根地紅色視覺的手表，0酒精卻又能散發迷人微醺的成熟氛圍，開運且討喜。

是皮件、也是腕表專家的萬寶龍（Montblanc），新款「1858系列Geosphere腕表霜峰紅限量款188」，少見地將偏暗色澤的紅運用在表款面盤與皮帶。經暈染處理的漸層色澤，沒有正紅的鮮豔，卻多了份內斂跟典雅。表款並使用品牌自製的MB 29.25自動上鍊機芯，具備兩地時間，以及經塗覆Super-LumiNova®夜光塗層的立體南北半球，全球限188只，訂價19萬3,700元。

想要追求突破？長方形表殼、積家（Jaeger-LeCoultre）的Reverso系列今年問世90周年，具有紀念性質的Reverso Tribute Duoface Fagliano玫瑰金腕表，承繼了翻轉表殼的特色，以及12點鐘位置採用筆直的雙時標，唯面盤則換上深邃唯美的酒紅色漆面，更添風雅。雙面並可調整成兩個不同時間，第二面銀色並採麥穗紋修飾再附日夜顯示，限量發行190枚，訂價72萬元。