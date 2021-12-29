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開春大紅見喜！「勃根地」時計 0酒精、滿滿大人味

聯合報 / 記者釋俊哲／即時報導
萬寶龍1858系列Geosphere腕表霜峰紅限量款188，全球限188只，訂價19萬3,700元。圖 / 萬寶龍提供
萬寶龍1858系列Geosphere腕表霜峰紅限量款188，全球限188只，訂價19萬3,700元。圖 / 萬寶龍提供

年節將近，紅色是萬年不變的開運經典色，紅色不時也讓人聯想到滋味豐富美妙的紅酒。然而畢竟酒駕0容忍，這時一只擁有勃根地紅色視覺的手表，0酒精卻又能散發迷人微醺的成熟氛圍，開運且討喜。

是皮件、也是腕表專家的萬寶龍（Montblanc），新款「1858系列Geosphere腕表霜峰紅限量款188」，少見地將偏暗色澤的紅運用在表款面盤與皮帶。經暈染處理的漸層色澤，沒有正紅的鮮豔，卻多了份內斂跟典雅。表款並使用品牌自製的MB 29.25自動上鍊機芯，具備兩地時間，以及經塗覆Super-LumiNova®夜光塗層的立體南北半球，全球限188只，訂價19萬3,700元。

想要追求突破？長方形表殼、積家（Jaeger-LeCoultre）的Reverso系列今年問世90周年，具有紀念性質的Reverso Tribute Duoface Fagliano玫瑰金腕表，承繼了翻轉表殼的特色，以及12點鐘位置採用筆直的雙時標，唯面盤則換上深邃唯美的酒紅色漆面，更添風雅。雙面並可調整成兩個不同時間，第二面銀色並採麥穗紋修飾再附日夜顯示，限量發行190枚，訂價72萬元。

如果喜歡更陽剛、更軍事風格的設計？柏萊士（Bell & Ross）也有一款BR 03-92 Red Radar腕表，表款使用42毫米的黑色啞光陶瓷為表殼，並將飛機儀表板上的雷達圖改為搶眼、神秘的紅色，同時由外而內的時、分、秒鐘三圈，分別以兩架飛機、一根指針以指示時間，像雷達般、分秒轉動。全球限量999只，價格店洽。 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

Reverso Tribute Duoface Fagliano玫瑰金腕表的第二面採用銀色麥穗紋修飾、並具備第二地時間顯示。圖 / 積家提供
Reverso Tribute Duoface Fagliano玫瑰金腕表的第二面採用銀色麥穗紋修飾、並具備第二地時間顯示。圖 / 積家提供
積家（Jaeger-LeCoultre）Reverso Tribute Duoface Fagliano玫瑰金腕表，以酒紅色漆面表盤並搭配同色系皮表帶，更添風雅。圖 / 積家提供
積家（Jaeger-LeCoultre）Reverso Tribute Duoface Fagliano玫瑰金腕表，以酒紅色漆面表盤並搭配同色系皮表帶，更添風雅。圖 / 積家提供
柏萊士（Bell & Ross）的BR 03-92 Red Radar腕表，將飛機儀表板上的雷達圖改為搶眼、神秘的紅色，全球限量999只，價格店洽。圖 / 柏萊士提供
柏萊士（Bell & Ross）的BR 03-92 Red Radar腕表，將飛機儀表板上的雷達圖改為搶眼、神秘的紅色，全球限量999只，價格店洽。圖 / 柏萊士提供
萬寶龍（Montblanc）少見地將偏暗色澤的紅運用在表款面盤與皮帶，因而多了份內斂跟典雅。圖 / 萬寶龍提供
萬寶龍（Montblanc）少見地將偏暗色澤的紅運用在表款面盤與皮帶，因而多了份內斂跟典雅。圖 / 萬寶龍提供

腕表 開運 紅酒

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