「天才達利展」開箱 逾百幅真跡明年元旦中正紀念堂見

「瘋癲・夢境・神曲—天才達利展」明年1月1日於中正紀念堂2、3展廳正式開展，昨(28日)舉行開箱典禮，開箱作品包括達利為芭蕾舞劇「瘋子崔斯坦」設計的舞台設計圖。

代表西班牙達利基金會 (Fundació Gala-Salvador Dalí)來台的策展人徐芬蘭表示，這次展覽作品包含首次來台展出的經典軟時鐘符號作品、達利繪製「神曲」詩篇全系列一百幅、達利致敬文藝復興經典「編織女」與「侍女圖」畫作以及「梅維斯廳」裝置經典重現等。觀眾將在為期三個多月的展覽中，擁有精彩的超現實體驗。

展覽共六大展區，展出超過百幅的作品真跡，將帶領大家一同遊歷達利的傳奇一生；從青少年的啟蒙時期到老年對自身宗教觀的作品詮釋，以及他對科學發展的好奇、對舞台劇設計的迷戀進而創作的跨時代巨作等。

除了個人畫作外，達利曾沉迷於芭蕾舞劇，其中最廣為人 知的是1944年首演的「瘋子崔斯坦(Mad Tristan)」，從布景到服裝設計都由達利一手包辦，靈感來自理查德・瓦格納所寫的「崔斯坦與伊索爾德」。依照達利的說法:「這齣芭蕾舞劇是首次引用他的偏執狂批判法來製作， 訴說一部永恆愛情直到死的神話故事」。此次來台的作品包括「瘋子崔斯坦」的舞台設計。

「瘋癲・夢境・神曲-天才達利展」展期自明年1月1日至4月13日，每日開館時間為每日10:00至18:00，展期間除夕(1/31)、春節初一(2/1)以及和平紀念日(2/28)休館。展覽現場將配合衛生福利部疾病管制署發布之最新消息滾動式調整觀展規則，票價及更多展覽資訊請搜尋臉書「天才達利展」，或上時藝多媒體官方網站獲得更多展覽資訊。