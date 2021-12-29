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圍棋盛事 天元、國手賽、中環碁聖賽三合一頒獎明登場

聯合報 / 記者鄒秀明╱台北即時報導
圍棋運動示意圖。 示意圖／ingimage
圍棋運動示意圖。 示意圖／ingimage

圍棋運動現步入全球化階段，國內企業贊助培養本土職業棋士不遺餘力，中環公司表示， 12月30日是台灣棋院的年度盛事，上午十一點半先進行第二屆聯電盃職業圍棋賽的頒獎典禮，下午緊接著台灣棋院的天元賽、國手賽及中環碁聖賽三大賽頒獎典禮，期許台灣棋界更加蓬勃發展，也讓更多的企業共同襄助與發展台灣圍棋文化的未來。

台灣棋院表示，自2000年成立以來，中環及其董事長翁明顯為職業圍棋賽事背後最大的推手，近二年新冠肺炎疫情肆虐全球的期間，仍持續贊助台灣棋院的既定賽事和交流賽，包括贊助三大職業圍棋賽事：天元賽、國手賽、中環碁聖賽；加上聯華電子公司共襄盛舉，贊助聯電盃職業圍棋賽，讓台灣整體的智力競技文化愈加蓬勃發展。

今年第二十屆的天元賽冠軍得主-王元均九段，已多年取得天元頭銜，職業生涯累計19冠。今年第十七屆的國手賽冠軍得主-許皓鋐七段，近三年年度總獎金排名第一人，以及2019、2020年四冠王，今年則晉升為五冠王，目前職涯累計達17冠。

今年第九屆的中環碁聖賽由中環公司冠名贊助，冠軍得主-王元均九段，今年囊括了天元賽、聯電盃職業圍棋賽及中環碁聖賽三大職業賽的冠軍。

目前圍棋運動在日本、韓國、中國大陸與台灣最為興盛，台灣棋院也在國內大力推廣圍棋文化，曾獲第七屆、第九屆及第十屆文化部文馨獎。中環公司長期贊助台灣棋院，累計贊助金額超過新台幣參億伍仟萬元，除了曾獲第四屆文馨獎表揚，今年更再次獲得第十五屆文馨獎金獎的殊榮。

圍棋 新冠肺炎 疫情

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