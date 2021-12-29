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大比薩現省312元、BBQ烤雞1元！「必勝客」優惠限14天
連鎖比薩「必勝客」宣佈，自1月4日起，將限時推出「天天必勝嗑」系列方案，活動期間週一至週五，天天都有不同的優惠，包括外帶大比薩每個199元、1元加購薯金幣、BBQ烤雞等點心，或是大比薩現省312元等不同折扣，讓民眾在新年輕鬆享用美食。
「天天必勝嗑」活動自1月4日至1月21日，期間內的週一、三、四，凡點購指定口味個人比薩（夏威夷、雙層美式臘腸、燻雞絲蘑菇、和風章魚燒）、紙包筆管麵或千層麵，加價「1元」，就可享有薯金幣（小份）、BBQ烤雞（1翅1腿）或黃金和風鱈魚塊（3個），為自己輕鬆加菜（3選1）。
針對喜愛比薩的民眾，活動期間的每個星期二，輕鬆點系列大比薩，外帶均享199元優惠價；週五則推出14款經典口味大比薩「單點6折」的優惠，每個比薩最高現省312元，適合為小週末增添歡聚時光。優惠限必勝客官網、PK雙饗卡APP、門市現場或電話訂購。
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