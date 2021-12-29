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屈臣氏、大甲鎮瀾宮合作！寵i會員消費滿額送大甲媽發財金刮刮樂

聯合報 / 記者陳立儀／即時報導
屈臣氏首度與大甲鎮瀾宮跨界合作，12月30日至2022年2月23日寵i會員消費滿額就送「大甲媽發財金刮刮樂」，有機會抽中價值10萬元的大甲媽黃金等多項好禮。圖／屈臣氏提供
屈臣氏首度與大甲鎮瀾宮跨界合作，12月30日至2022年2月23日寵i會員消費滿額就送「大甲媽發財金刮刮樂」，有機會抽中價值10萬元的大甲媽黃金等多項好禮。圖／屈臣氏提供

歲末年終將至，台灣各行各業在送走2021年之際，紛紛迎來此起彼落的「漲」聲，屈臣氏宣布與民眾「1塊抗漲」，12月30日至2022年1月26日祭出700件商品加1元多1件活動，開架彩妝、精選髮類商品85折，指定品牌眼妝商品折扣後消費滿388元送好禮；12月30日至2022年1月2日、1月6日至1月26日專櫃全品牌折扣後消費滿2,000元送200元商品提貨券，醫美商品折扣後消費滿1,500元送200元商品提貨券，點金會員再送300元商品提貨券，還有獨家組合包3折起、滿額送好禮等；屈臣氏官網也設置「日用民生抗漲」專區。

今年屈臣氏首度與大甲鎮瀾宮跨界合作，推出一系列開運活動，12月30日至2022年2月23日寵i會員折扣後消費滿688元就送「大甲媽發財金刮刮樂」，有機會抽中價值新台幣10萬元的大甲媽黃金、千元屈臣氏即享券、HOLA華麗序曲骨瓷28件精緻餐具組、Iris OHYAMA鑽石塗層不沾鍋具11件組等總價值超過百萬元的好禮，另外更有機會抽中全家便利商店熱仙女醇奶茶優惠券、達美樂披薩超值優惠餐、HOLA實體門市折價券、特力屋實體門市優惠券及特力家購物網折扣碼、KKday折扣代碼等。

此外，屈臣氏寵i會員在2022年1月15日、1月22日兩個指定星期六折扣後消費滿688元，即可免費獲得大甲媽開運加持的獨家好禮：「大甲媽開運發財金」或「大甲媽健康平安御守」一份，數量有限送完為止。屈臣氏也同步推出大甲媽加持過的「鎮金萬兩存錢筒」，經典的大甲媽圖樣加上超可愛的咬錢虎設計，消費即可加價199元換購。

屈臣氏新年度首檔優惠12月30日起提前開跑，強推「加1元多1件」， 更首度與大甲鎮瀾宮跨界合作推出一系列開運活動。圖／屈臣氏提供
屈臣氏新年度首檔優惠12月30日起提前開跑，強推「加1元多1件」， 更首度與大甲鎮瀾宮跨界合作推出一系列開運活動。圖／屈臣氏提供

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