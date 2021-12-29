全家便利商店限量「2022祥虎福袋」最大獎抽保時捷名車

每年春節前的重頭戲就是買福袋求好運，不少民眾都熱衷花小錢抽大獎，全家便利商店今天（12月29日）起推出「2022祥虎福袋」，每袋售價200元、限量90萬個，大獎更勝去年，將送出2台價值分別為370萬元和308萬元的保時捷名車，還有KKday萬元旅遊券、蝦皮萬元購物金等大獎。同時迎接即將到來的農曆春節，即日起端出近200項禮盒，除了可透過實體門市選購之外，今年新增全家便利商店App預約取功能，送禮收禮更方便；全家便利商店App「地圖趣」即日起也推出「春節地圖」新功能，可一指輕鬆查詢全台各店舖的福袋、禮盒庫存，後續將陸續新增紅包袋、撲克牌、骰子等過年日用品庫存查詢功能。

全家便利商店自2015年推出春節福袋，每年皆掀起搶購風潮，去年開賣2周即完銷8成，今年乘勝追擊加量至90萬份，而被網友喻為福袋靈魂的抽獎券更勝去年，頭獎將送出市價370萬元的保時捷Porsche Cayenne一台，貳獎則是價值308萬元的保時捷Porsche Macan一台，消費者只要於期限內上網登錄序號即有機會抽中大獎；對於喜歡開袋就知道有沒有中獎的消費者，還有KKday萬元國內旅遊券、蝦皮萬元購物金、Apple Watch、任天堂Switch主機等獎項可以抽手氣。中獎民眾別忘了在期限內至官網下載中獎回函回覆，或至官網會員贈品平台填入序號領獎 ，活動辦法詳見全家便利商店官網。

另外還有隨袋附贈的多款零食、餅乾、飲料等值超過價200元的商品，以及隨機加碼贈送人氣集點商品、新春開運飾品、商品兌換券等。消費者若使用foodpanda外送平台購買福袋，新用戶輸入【全家快樂】滿99元可享5折優惠，最高折抵200元。

春節送禮需求也陸續湧現，全家便利商店集結線下線上端出近200項春節禮盒，今年新增全家便利商店App「隨買預約取」購買禮盒，可利用App轉贈給親友，收禮者則可自行選擇取貨門市並預約指定日期取貨，最快2天就可到貨。推薦禮盒包括獨家導入「鼎泰豐鳳梨酥」售價399元、「鼎泰豐桂圓酥」售價479元、「永豐餘漢方元氣養生茶禮盒」售價560元、「永豐餘四喜好食禮盒」售價780元。

門市首推全家便利商店自有品牌FamilyMart Collection三款符合Clean Label雙潔淨認證的健康美味禮盒，其中人氣熱銷品「手作鮮乳蛋捲禮盒」主打100％使用鮮乳坊鮮乳的高優質蛋捲，全程不加一滴水，售價399元；「五福臨門堅果禮盒」內有帶殼杏仁果、開心果、腰果、原味杏仁、蔓越莓等，售價499元；首次現身的「夢幻可可曲奇餅禮盒」香濃可口，售價399元。另有與武德宮合作推出2款代表財源廣進的應景禮盒，包括「武德宮財神金元寶禮盒」內有葡萄、荔枝2種口味蒟蒻，售價239元；「武德宮虎爺造型禮盒」則有經典口味法國穌，內贈武德宮燈籠一個，售價279元。