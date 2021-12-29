懶人包／4大超商「跨年、元旦限時優惠」一次看

跨年、元旦的3天連續假期，氣象局預估天氣偏冷，最低溫有可能下探至13度，不論是計畫出遊看煙火或是窩在家裡溫暖跨年，4大超商都準備好了！紛紛祭出咖啡、零食、瓶裝飲料、氣泡水等限時優惠，讓消費者暖心又暖胃。

●7-ELEVEN

7-ELEVEN自12月31日至1月4日限時5天推出「2022新年慶」活動，包括CITY CAFE特大美式咖啡（冰/熱）、CITY CAFE特大拿鐵咖啡（冰/熱）、CITY CAFE熱皇家伯爵紅茶拿鐵、CITY TEA現萃茶熱四季春青茶、CITY PEARL熱黑糖珍珠撞奶等共7款CITY系列指定飲品同品項可享買2送1優惠；另有國際精品專區、糖果、零食、飲料等商品祭出最高買1送1的超狂優惠。

OPEN POINT App「行動隨時取」則於12月29日至12月31日限時3天祭出每日限量1萬組、每位會員每日限購1組的快閃購活動，包括購買CITY CAFE大杯美式咖啡21杯送CITY CAFE中杯美式咖啡22杯、購買CITY PRIMA精品拿鐵21杯送CITY PRIMA精品美式咖啡22杯等兩種優惠選擇，咖啡控快囤貨。即日起至2022年1月11日，通過CQI評鑑、單一產區的CITY PRIMA精品咖啡也享同品項（精品美式咖啡或精品拿鐵）第2杯10元，開放數位寄杯、線上線下皆可購買。

參加跨年活動自備環保杯，響應垃圾不落地，即日起至2022年2月5日於7-ELEVEN門市購買任一「馬來貘環保永續杯」（50元）即免費贈送一杯CITY CAFE大杯熱美式咖啡；即日起至2022年1月11日購買一杯CITY CAFE大杯美式咖啡或大杯拿鐵咖啡（不限冰熱），再享Airwaves 39元口香糖全系列半價優惠。

●全家便利商店

跨年期間全家便利商店推出Let’s Café、私品茶優惠活動，12月31日至2022年1月2日會員於全家便利商店App「隨買跨店取」購買大杯經典美式咖啡（不限冰熱、限量50萬組）、大杯經典拿鐵（不限冰熱、限量50萬組）或是私品茶永豐餘生技系列（不限口味、限量25,000組），即享第2杯11元的優惠，每位會員限購一組。

同場加映元旦迎虎爺優惠，元旦上午10點起至2022年1月2日於全家便利商店門市購買指定商品，折扣後單筆消費金額滿250元就送50元購物金；於門市購買指定商品折扣後單筆消費滿200元，免費送「素還真電影L 夾」一個，每店限量10個，送完為止。元旦上午10點起至2022年1月4日還有瓶裝茶飲、氣泡水、零食、冰棒等百樣指定商品可享同品牌、同價位第3件0元。

●萊爾富

萊爾富12月31日至2022年1月1日於Hi-Life VIP App內的「整買零取」專區推出大杯美式咖啡（不限冰熱）買20杯送22杯的快閃活動。另2022年1月18日前也有暖暖包、蓄熱衣、溫罐機等保暖商品68折起優惠，像是原價每包25元的「S.RR熔炎12時手握式瞬熱暖暖包」特惠價10包169元；男女磨毛圓領蓄熱衣（每件售價199元）則有85折特惠；同一期間購買指定溫罐機飲品可享任選第2件6折優惠（不同價格以2件8折計）。

因應居家或外出跨年的飲食需求，萊爾富即起至2022年1月2日前推出逾百項零食飲品下殺5折起，包括雀巢奇巧抹茶巧克力（售價39元）第2件0元、孔雀香酥脆香魚（售價25元）加10元多一件；多力多滋黃金起司（108g）、多力多滋超濃起司玉米片（108g）、樂事美國經典原味（97g）、樂事九州岩燒海苔等（97g）每包售價皆為45元，任選第2件5折。2022年1月18日前另有多款指定茶飲、果蔬汁、發酵飲品等第2件7折、買3送1等優惠。

●OKmart

OKmart的OKCAFE自12月30日至2022年1月3日推出跨年限定優惠，全台820間門市大杯莊園級美式咖啡、拿鐵可享同品項買2送2；OKmall雲端商城也推出大杯莊園級美式咖啡、拿鐵同品項買5送5，再送2,022點會員點數的跨年優惠。另外同一期間冬季限定的「歐維氏巧克力醇濃可可飲」也有跨年優惠價45元。

12月30日至2022年1月3日OKmart門市「經典葡式蛋塔」、「黑糖麻糬蛋塔」推出搭配中杯莊園級拿鐵或大杯經典紅茶組合價59元的優惠，五香茶葉蛋也可憑OK App會員點數1,000點加5元換購1顆。