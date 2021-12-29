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畫上一抹璀璨！香奈兒超炫耀彗星絲絨唇膏閃耀女人雙唇

聯合報 / 記者劉小川／台北即時報導
香奈兒彗星頰彩盤／#118願望／1,410元。圖／香奈兒提供
香奈兒彗星頰彩盤／#118願望／1,410元。圖／香奈兒提供

女人的璀璨，能始終閃耀的奪目光彩，香奈兒女士曾許下願望，「以群星裝扮女人」，因此在1932年時，受到彗星的啟發，首度發表頂級珠寶系列「Bijoux de Diamants」。相隔近一世紀後，彗星成為香奈兒最具識別的符碼之一，為讓女人能隨身畫上一抹璀璨，香奈兒在2022年1月，推出香奈兒超炫耀彗星絲絨唇膏，有著如同彗星般閃耀粒子的絲絨質地。

全新的超炫耀彗星絲絨唇膏，從管身上就有著獨特之處，鐫刻上彗星圖騰，也是對香奈兒頂級珠寶系列的致敬，更代表著女人也能始終散發迷人光芒，共有8種新色。

具有質感的顯色，添加珠光粒子，在主打色如焦糖米色、暖棕紅色與磚紅色中，注入柔霧珠光質地，畫上雙唇，女人唇色更顯深邃飽和。

同步也推出香奈兒彗星頰彩盤，粉體上有著星星的立體刻印設計，利用巧妙玩轉的視覺幻影，彷彿彗星般畫過天際，也能看到經典雙C標誌，粉質腮紅透過巧妝鏡，推出盼望、渴望兩色。

香奈兒彗星頰彩盤／盼望、渴望／2,270元。圖／香奈兒提供
香奈兒彗星頰彩盤／盼望、渴望／2,270元。圖／香奈兒提供
香奈兒彗星頰彩盤／#158憧憬／1,410元。圖／香奈兒提供
香奈兒彗星頰彩盤／#158憧憬／1,410元。圖／香奈兒提供
香奈兒歡慶頂級珠寶系列「Bijoux de Diamants」將近一世紀，推出超炫耀彗星絲絨唇膏。圖／香奈兒提供
香奈兒歡慶頂級珠寶系列「Bijoux de Diamants」將近一世紀，推出超炫耀彗星絲絨唇膏。圖／香奈兒提供
香奈兒彗星頰彩盤／#178期許／1,410元。圖／香奈兒提供
香奈兒彗星頰彩盤／#178期許／1,410元。圖／香奈兒提供
香奈兒彗星頰彩盤／盼望／2,270元。圖／香奈兒提供
香奈兒彗星頰彩盤／盼望／2,270元。圖／香奈兒提供

彗星 香奈兒 珠寶

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