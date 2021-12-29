唐寶寶歡喜工作坊與台南長榮酒店合作 明年賣青蔥脆餅

中華民國唐氏症關愛者協會陸續在全台拓展愛心商店「歡喜工作坊」，明年將與台南台糖長榮酒店合作，由飯店協助研發「青蔥脆餅」在工作坊內販售，同時飯店週三公益日，每人只要捐款30 元，就可以用6折的價格享受自助餐，善款也將捐贈給協會。

台糖長榮酒店表示，飯店從2007年開始推動周三公益日活動，到目前累計的善款已經超過362萬元，嘉惠23個公益團體，今年與財團法人天主教德蘭啟智中心合作，雖然受到疫情影響，但是仍然有不少民眾支持，今天將募集的23萬多元，捐贈給德蘭啟智中心，而明年新的合作對象則是唐氏症關愛者協會。

唐氏症關愛者協會指出，在台灣平均每1263名新生兒當中就有一位唐氏症寶寶，協會長期致力推動社會能以一顆敞開的心，接納更多唐氏症者，並積極為他們爭取全生涯照顧的權益與福利。

而庇護工廠的成立，其目標即是希望給予唐寶寶有就業機會並培養其專業技能，老師們手把手的悉心教導身心受限的天使們，用樸實雙手揉出溫心的手工餅乾，同時唐寶寶透過實體門市服務，有機會與人交流，參與社會互動。

基金會近年來積極尋求展店的機會，目前在台北、新北及高雄市都有據點，但營運費用也相當高，台糖長榮酒店表示，希望透過公益日的活動，為協會籌措展店的費用。

台糖長榮酒店總經理鄭東波此次特以五星釣竿的理念出發，發揮「給人魚吃不如給他釣竿」的精神，為唐寶寶設計研發新款「公益餅乾―青蔥脆餅」，親身指導飯店點心主廚，運用台南青蔥與蒜頭等在地食材，搭配養身杏仁片來增添香氣，烘烤出鹹香酥脆獨特唰嘴的新款餅乾，明年起將在歡喜工作坊販售。

台糖長榮酒店2樓吃遍天下自助餐每周三不分午晚推出6折用餐，每人捐贈30元、滿10人用餐每人捐贈25元、30人用餐每人捐贈20元、以及滿50人用餐每人捐贈15元的方案。