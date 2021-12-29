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年節食品抽驗過關 嘉縣推台17、18線山海特色美食旅行

聯合報 / 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義縣衛生局為保障消費者食安，到傳統市場及超市賣場，共計抽驗118件產品，檢驗結果全部符合規定。圖／嘉縣府提供
嘉義縣衛生局為保障消費者食安，到傳統市場及超市賣場，共計抽驗118件產品，檢驗結果全部符合規定。圖／嘉縣府提供

春節腳步近了，嘉義縣衛生局為保障消費者食安，到傳統市場及超市賣場，共計抽驗118件產品，檢驗結果全部符合規定；另為推廣台17線及台18線特色美食，縣府上午發表「嘉鄉‧味旅」影片，選用海區「鮮蚵」及山區「阿里山茶」，做成「東石鮮蚵捲」、「阿里山紅茶豬腳」，行銷美食觀光。

衛生局稽查員分別到賣場、超市、傳統市場，抽驗香腸、火腿、蜜餞、肉品、魚、豬肉煉製品、南北乾貨產品等年節食品，檢驗防腐劑、保色劑、甜味劑、規定外色素、殺菌劑、農藥殘留、乙型受體素類多重殘留、真菌毒素等，共計118件，全部檢驗過關。抽驗結果公布衛生局網站首頁「機關業務」下「主題專區」-「食 (藥)品安全報你知」，有關食品安全衛生問題，歡迎洽電專線（05）3620613。

衛生局提消醒消費者，選購年節食品應注意販售環境衛生與食品清楚標示，注意外包裝以中文及通用符號，標示產品資訊，掌握「標示不清楚不買、過白或過於鮮艷不買、有異味不要買」三不原則，降低食品風險。

縣府發布2支美食影片，介紹紅茶豬腳及鮮蚵捲，請吳鳳科大學生端美食出場走秀，開放賓客品嚐「東石鮮蚵捲」、「阿里山紅茶豬腳」，導演林立生說，拍攝過程發現嘉縣有很多在地職人，堅守嘉縣，用心製作美味料理，吃到美味食物，味覺形成記憶，記憶會帶著你的心旅行。

翁章梁說，他要求文觀局明年將優質食材轉變為料理運動，透過影像分享更多美食給消費者，嘉縣從高山到沿海擁有多樣天然景觀，以及山珍海味美食，縣府整合台18線以及台17線觀光軸線與特色美食，以人文、感性觀點故事手法，拍攝紀錄影片，傳達嘉縣在地職人精神。

嘉縣府推廣台17線及台18線特色美食，上午發表「嘉鄉‧味旅」影片，選用海區「鮮蚵」及山區「阿里山茶」，做成「東石鮮蚵捲」、「阿里山紅茶豬腳」，行銷美食觀光。圖／嘉縣府提供
嘉縣府推廣台17線及台18線特色美食，上午發表「嘉鄉‧味旅」影片，選用海區「鮮蚵」及山區「阿里山茶」，做成「東石鮮蚵捲」、「阿里山紅茶豬腳」，行銷美食觀光。圖／嘉縣府提供
嘉縣府推廣台17線及台18線特色美食，上午發表「嘉鄉‧味旅」影片，選用海區「鮮蚵」及山區「阿里山茶」，做成「東石鮮蚵捲」、「阿里山紅茶豬腳」，行銷美食觀光。圖／嘉縣府提供
嘉縣府推廣台17線及台18線特色美食，上午發表「嘉鄉‧味旅」影片，選用海區「鮮蚵」及山區「阿里山茶」，做成「東石鮮蚵捲」、「阿里山紅茶豬腳」，行銷美食觀光。圖／嘉縣府提供

衛生局 阿里山

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