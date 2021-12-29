限時加碼10%回饋 買App Store實體卡儲值、支付超方便

年末送禮實用新選擇，實體App Store卡現推出超值加碼回饋，讓你盡情享受蘋果App Store裡的數百萬款App、遊戲和第三方訂閱服務。即日起至2022年1月11日期間，只要至全台7-ELEVEN或全家便利商店各門市購買單張1,000元面額（含）以上的實體App Store卡，完成儲值至Apple ID後，即可至紅利平台輸入卡號與手機號碼，申請加贈App Store卡點數10%，數量有限，共5,000組，送完為止。每個手機門號於活動期間可申請獲得1次加贈紅利。

消費者可以直接到門市購買固定面額1,000元或2,000元的App Store卡，或者是可自選價格的App Store實體卡，購買1,000元以上也符合回饋資格，自選價格的卡片最高一次可儲值6,000元，等於最高可回饋600點。

凡於店內購買的卡片付款後皆已開通並能立即使用，只要透過手上的iOS裝置或Mac，即可用相機掃描卡片背面的代碼快速進行兌換。或也可以在iPhone、iPad或MacBook進入App Store或iTunes Store，點選「兌換」並輸入卡片背面的代碼即可。儲值後包括Apple Music的6,000萬首歌曲，Apple TV裡的電影、Apple TV+的精彩影集、Apple Arcade玩到飽的遊戲、iCloud儲存空間，以及數百萬款App、遊戲和第三方訂閱服務，都能輕鬆快速支付。

但要注意，此次回饋活動只有7-ELEVEN與全家便利商店全台各門市加入，數位虛擬點數卡不適用此活動，且紅利僅限在台灣App Store使用，活動期間購買後，別忘了在2022年1月18日前至指定紅利活動平台兌換。

7-ELEVEN購買請至此網址：https://getbonuscode.com/TW1221SE