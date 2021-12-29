拍謝少年變大廚？日系下酒菜不藏私大公開 手刀筆記

居酒屋裡的下酒菜總是開胃小幫手，讓人一口啤酒一口餐食，筷子、餐具難以停下。但其實想學下酒菜沒那麼難，日前本土樂團「拍謝少年」便帶上聯名啤酒前往日本餐廳「赤綠」，由主廚小野龍哉為樂團聯名啤酒「嗨口味皮爾森」打造了兩道專屬下酒菜，同時大方公開不藏私！

「嗨口味皮爾森」是臺虎精釀為拍謝少年量身打造的酒款，同時為呼應樂團的「虱目魚」討喜主視覺，6.4%濃度的皮爾森啤酒並使用昆布為素材，在原本的麥芽鮮甜與啤酒花香外更帶有昆布的鮮味（Umami）與微鹹，是海口味、也是嗨口味。赤綠餐廳主廚小野龍哉先生並以這款啤酒打造了兩道專屬下酒菜：「涼拌虱目魚芝麻味噌豆腐」與「冬筍雞翅馬告烏龍茶煮」，兩者都以日系下酒菜為概念並使用在地食材，象徵台日友好，同時食譜也大方公開，讓人在家也能變身日系廚神小當家！

怎麼做？「涼拌虱目魚芝麻味噌豆腐」的食材清單包含「主要材料」：虱目魚肚一片約150g、木棉豆腐150g、小黃瓜半支、紫蘇葉3片、香菜苗或香菜1束、茗荷 1個，「虱目魚高湯」則為水360cc、日本酒90cc、薄口醬油5cc、鹽巴5g，以及「芝麻味噌」為赤味噌15g、白味噌15g、薑汁5g、乾煎後磨碎的白芝麻10g、砂糖3g。

做法則依順序為：

1、鍋中放入「虱目魚高湯」材料並開火，水滾後放入虱目魚肚，烹煮5分鐘。 2、將煮好之虱目魚肚取出，以筷子將肉、骨頭分離，虱目魚肉則切成1公分大小，另將虱目魚高湯留下約60cc並以冰鎮處理。 3、將切好之虱目魚肚與芝麻味噌放入盆中，並加入冰鎮後的虱目魚高湯。 4、木棉豆腐濾掉水分後，用手分成小塊。 5、將步驟3的盆中加入切成薄片的小黃瓜和木棉豆腐並攪拌均勻。 6、取出擺盤，並放上切成細絲之茗荷、紫蘇葉、香菜苗或香菜即完成。

「冬筍雞翅馬告烏龍茶煮」的食材清單則包含「主材料」為冬筍2支、雞翅6隻、山蘇10片，乾辣椒一根、米50g，以及「冬筍與雞翅高湯」則包含水600g、日本酒50g、鹽巴少許、薄口醬油少許、柴魚粉包1包、昆布1片、乾燥馬告3g、烏龍茶葉6g。

做法則依順序為：

1、先將大鍋中加入水與剝好殼之冬筍、 乾辣椒與米後，開中火至水滾後轉小火煮40分鐘。 2、將冬筍取出，切成一口大小。 3、於另一鍋中加入入水、日本酒、鹽巴、薄口醬油、柴魚粉包、昆布後開火。水滾後轉小火，放入雞翅，以及切好之冬筍。 4、在鍋內放上較厚的料理布，加入茶葉、馬告，煮約20-30分鐘。 5、將茶葉與馬告的料理包取出，最後在高湯中放入山蘇燙20秒當然配菜，大功告成。

那麼最重要的微醺伴手、臺虎精釀「嗨口味皮爾森」哪裡買？除了已在全台全家便利商店上市並有兩罐88折優惠，其它通路包含家樂福、大潤發、臺虎精釀門市、Jason’s Market、微風超市、City’super，也能輕鬆購買。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康