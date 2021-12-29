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全台首次跨河煙火在新北 倒數2天煙火彈準備畫面曝光

聯合報 / 記者李成蔭／新北即時報導
「光耀新北-1314就愛你」全台首次跨河煙火秀。模擬圖為「永恆」，以愛作為人們心與心的連結，打造幸福城市。圖／新北高灘處提供
「光耀新北-1314就愛你」全台首次跨河煙火秀。模擬圖為「永恆」，以愛作為人們心與心的連結，打造幸福城市。圖／新北高灘處提供

跨年活動倒數兩天，新北將舉辦「光耀新北-1314就愛你」全台首次跨河煙火秀，其中許多手工造型煙火是首次亮相。新北高灘處表示，目前已經完成煙火彈數量清點等作業，這兩天就會完成所有架設及煙火裝填作業，歡迎民眾於活動日搭乘大眾運輸前往，自行前往者也請注意交通路況及管制。

高灘處強調，本次高空煙火彈都是市府委託專業團隊與國內知名煙火大廠研製成，從火藥配置充填到煙火藥珠的燃燒樣式設計，都是由數十年資歷的老師傅配置研發而成。

高灘處指出，部分特效煙火將以多角度施放，利用時間差以火山、翅膀、扇形、跑動及蝴蝶等造型設計做出網狀交叉等視覺效果；高空煙火部分，除採取多點位布置外，也會利用砲管架設計70度傾角，讓空中畫面更寬擴，其中許多造型花色更是專為本次主題設計製造。

高灘處說明，廠商近日已經正在煙火布制作業，27日早上8時數量清點，於清點完便從嘉義運送至新北，直至晚間7時完成煙火數量清點及器材裝備下車，並於八里端預為組裝至深夜。

28日於淡水、八里2端同時做煙火器材及炮筒組裝定位作業。今明兩日則會於現場施作高空彈投入煙火炮筒裝填作業，及完成所有架設及煙火裝填作業，並於31日早上做最終煙火電路迴路檢查測試，過程相當嚴謹不容易。

高灘處長謝俊隆指出，「光耀新北-1314就愛你」將於12月31日晚間8點22分在淡江大橋施放，是全台首次跨河煙火秀，當中有許多手工造型煙火首次在民眾面前亮相，節目內容相當精采，鼓勵民眾多搭乘大眾運輸前來觀賞。

高灘處建議，自行前往的民眾，若從台64線八里下匝道，建議至平面道路後繼續往前行駛至商港三路再右轉，前往觀賞區，避免走中華路、中山路等易壅塞路段。

高灘處提醒，挖子尾生態保護區及觀海長堤賞鳥區因區內道路狹窄，部分路段將於活動當日16時至22時實施管制，禁止汽車進出，僅供機車及行人通行，請民眾於行程規劃上多留意。

「光耀新北-1314就愛你」跨河煙火秀的千輪煙火彈中彈。圖／新北高灘處提供
「光耀新北-1314就愛你」跨河煙火秀的千輪煙火彈中彈。圖／新北高灘處提供
「光耀新北-1314就愛你」跨河煙火秀的手工排列造型彈（愛心）。圖／新北高灘處提供
「光耀新北-1314就愛你」跨河煙火秀的手工排列造型彈（愛心）。圖／新北高灘處提供
「光耀新北-1314就愛你」全台首次跨河煙火秀。圖為「跨耀啟航」，邁入新紀元，新北跨耀前行，迎風啟航，特殊閃亮展延效果。圖／新北高灘處提供
「光耀新北-1314就愛你」全台首次跨河煙火秀。圖為「跨耀啟航」，邁入新紀元，新北跨耀前行，迎風啟航，特殊閃亮展延效果。圖／新北高灘處提供
「光耀新北-1314就愛你」跨河煙火秀的現場準備畫面。圖／新北高灘處提供
「光耀新北-1314就愛你」跨河煙火秀的現場準備畫面。圖／新北高灘處提供
「光耀新北-1314就愛你」跨河煙火秀的現場空拍準備畫面。圖／新北高灘處提供
「光耀新北-1314就愛你」跨河煙火秀的現場空拍準備畫面。圖／新北高灘處提供
「光耀新北-1314就愛你」全台首次跨河煙火秀。模擬圖為「日新月異」，科幻的煙火顯現科技尖端。圖／新北高灘處提供
「光耀新北-1314就愛你」全台首次跨河煙火秀。模擬圖為「日新月異」，科幻的煙火顯現科技尖端。圖／新北高灘處提供

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