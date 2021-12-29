快訊

JMGGJ之罪？香港突襲《立場新聞》斬首式的國安大捕抓

聽新聞
test
0:00 / 0:00

「那些年」我們吃的肉圓要漲了 彰化知名阿璋肉圓元旦漲5元

聯合報 / 記者劉明岩／彰化即時報導
為因應原料上漲，彰化排隊名店「阿璋肉圓」，今天貼出公告，宣布從元旦起，肉圓從每顆45元漲到50元，燉露從40漲到45元。記者劉明岩／攝影
為因應原料上漲，彰化排隊名店「阿璋肉圓」，今天貼出公告，宣布從元旦起，肉圓從每顆45元漲到50元，燉露從40漲到45元。記者劉明岩／攝影

為因應原料上漲，彰化排隊名店「阿璋肉圓」，今天貼出公告，宣布從元旦起，肉圓從每顆45元漲到50元，燉露從40漲到45元，負責人施明裕說，漲5元只是反映成本，希望顧客能夠體諒，保證肉圓絕不縮水。

彰化市陳稜路的「阿璋肉圓」，創店已50年，是彰化知名「肉圓老擔」，九把刀執導的「那些年，我們一起追的女孩」電影，就是以「阿璋肉圓」為拍攝場景，吸引許多影迷前往朝聖，聲名更是響亮。

彰化肉圓遠近馳名，估計全縣有上百家，施明裕說，相對於部分肉圓店先前已分別調漲，「阿璋肉圓」抗漲3年後，最近因醬油、豬油、甘薯粉及塑膠袋等包材，紛紛上漲，加上基本工資從元旦起調高，為反映成本，才不得不從元旦起，肉圓每顆從45元調漲到50元，燉露從40漲到45元。

「阿璋肉圓」今天上午10時開賣，很多顧客排隊上門，對於「阿璋肉圓」決定漲5元，均表示目前物價紛紛上漲，為反映成本，肉圓漲5元還能接受，還有顧客說：「就喜歡吃阿璋肉圓，漲價還是會照常來吃。」

彰化肉圓大致可以分為2種，北彰化的肉圓呈飛碟型，以香菇、肉塊等豐富內餡為主，南彰肉圓是呈三角型，以豬絞肉、筍丁為內餡的北斗肉圓，各有顧客群。北斗肉圓最近也傳聞要漲價，後來業者均表示將暫時凍漲。

彰化市多家肉圓排隊名店，未傳出在這波跟漲，北門口肉圓站前店目前仍維持1顆50元，劉姓業者指出，豬肉等原物料價格雖上漲，但考量到上門的客人都是年輕人和上班族，調漲價格對他們來說影響很大，為共體時艱，在還有利潤的狀況下，暫不調漲。

為因應原料上漲，彰化排隊名店「阿璋肉圓」，負責人施明裕今天貼出公告，宣布從元旦起，肉圓從每顆45元漲到50元，燉露從40漲到45元。記者劉明岩／攝影
為因應原料上漲，彰化排隊名店「阿璋肉圓」，負責人施明裕今天貼出公告，宣布從元旦起，肉圓從每顆45元漲到50元，燉露從40漲到45元。記者劉明岩／攝影
為因應原料上漲，彰化排隊名店「阿璋肉圓」，今天貼出公告，宣布從元旦起，肉圓從每顆45元漲到50元，燉露從40漲到45元。記者劉明岩／攝影
為因應原料上漲，彰化排隊名店「阿璋肉圓」，今天貼出公告，宣布從元旦起，肉圓從每顆45元漲到50元，燉露從40漲到45元。記者劉明岩／攝影
為因應原料上漲，彰化排隊名店「阿璋肉圓」，今天貼出公告，宣布從元旦起，肉圓從每顆45元漲到50元，燉露從40漲到45元。記者劉明岩／攝影
為因應原料上漲，彰化排隊名店「阿璋肉圓」，今天貼出公告，宣布從元旦起，肉圓從每顆45元漲到50元，燉露從40漲到45元。記者劉明岩／攝影
為因應原料上漲，彰化排隊名店「阿璋肉圓」，今天貼出公告，宣布從元旦起，肉圓從每顆45元漲到50元，燉露從40漲到45元。記者劉明岩／攝影
為因應原料上漲，彰化排隊名店「阿璋肉圓」，今天貼出公告，宣布從元旦起，肉圓從每顆45元漲到50元，燉露從40漲到45元。記者劉明岩／攝影
彰化市陳稜路的「阿璋肉圓」，創店已50年，九把刀執導的「那些年，我們一起追的女孩」電影，就是以「阿璋肉圓」為拍攝場景。記者劉明岩／攝影
彰化市陳稜路的「阿璋肉圓」，創店已50年，九把刀執導的「那些年，我們一起追的女孩」電影，就是以「阿璋肉圓」為拍攝場景。記者劉明岩／攝影

肉圓 彰化 漲價

延伸閱讀

屏東逃逸印尼籍看護工彰化尋獲 送醫強制治療

屏東染肺結核逃逸外勞 彰化找到人送醫治療

多事之秋！彰化工廠大火 全面燃燒火光濃煙竄天際

狗鹿追逐戰 彰化八卦山水鹿被狗追闖民宅監視器全都錄

相關新聞

「那些年」我們吃的肉圓要漲了 彰化知名阿璋肉圓元旦漲5元

為因應原料上漲，彰化排隊名店「阿璋肉圓」，今天貼出公告，宣布從元旦起，肉圓從每顆45元漲到50元，燉露從40漲到45元，...

創新互動式博物館 與攝影藝術一同揮灑創意

位於徠卡相機總部威茲勒徠茲公園的恩斯特‧徠茲博物館，上層的建築面積約為600平方米，以創新互動式博物館的理念進行了大範圍的重裝擴建，全新設計了四個體驗區，引領觀眾觀展，與攝影藝術一同揮灑創意並進行互動體驗。

全台首次跨河煙火在新北 倒數2天煙火彈準備畫面曝光

跨年活動倒數兩天，新北將舉辦「光耀新北-1314就愛你」全台首次跨河煙火秀，其中許多手工造型煙火是首次亮相。新北高灘處表...

3種角色造型！哈根達斯「小丸子冰淇淋火鍋」超萌現身

新的一年到來，「哈根達斯」（Häagen-Dazs）首度與日本經典卡通「櫻桃小丸子」聯名，推出「櫻桃小丸子冰淇淋火鍋禮盒...

灰質抹染純淨 樸實辦公室綻輕柔

步入由純淨色彩鋪墊的辦公空間，於 易寬設計 張華騫 設計總監 的巧手下，簡明的灰白基調，成為一襲純粹卻高雅的新衣，結合晶瑩綻光、交錯設置的線型燈具，點亮璀璨迷人的質感雅緻。

跨年倒數 超商信義門市拆門搶商機 10倍人力、商品備戰

看好這次跨年、元旦3天連假出遊人潮，加上跨年日冷空氣的低溫考驗，萊爾富全面備戰搶攻跨年倒數商機，並增加10倍備貨量備戰，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。