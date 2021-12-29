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「那些年」我們吃的肉圓要漲了 彰化知名阿璋肉圓元旦漲5元
為因應原料上漲，彰化排隊名店「阿璋肉圓」，今天貼出公告，宣布從元旦起，肉圓從每顆45元漲到50元，燉露從40漲到45元，負責人施明裕說，漲5元只是反映成本，希望顧客能夠體諒，保證肉圓絕不縮水。
彰化市陳稜路的「阿璋肉圓」，創店已50年，是彰化知名「肉圓老擔」，九把刀執導的「那些年，我們一起追的女孩」電影，就是以「阿璋肉圓」為拍攝場景，吸引許多影迷前往朝聖，聲名更是響亮。
彰化肉圓遠近馳名，估計全縣有上百家，施明裕說，相對於部分肉圓店先前已分別調漲，「阿璋肉圓」抗漲3年後，最近因醬油、豬油、甘薯粉及塑膠袋等包材，紛紛上漲，加上基本工資從元旦起調高，為反映成本，才不得不從元旦起，肉圓每顆從45元調漲到50元，燉露從40漲到45元。
「阿璋肉圓」今天上午10時開賣，很多顧客排隊上門，對於「阿璋肉圓」決定漲5元，均表示目前物價紛紛上漲，為反映成本，肉圓漲5元還能接受，還有顧客說：「就喜歡吃阿璋肉圓，漲價還是會照常來吃。」
彰化肉圓大致可以分為2種，北彰化的肉圓呈飛碟型，以香菇、肉塊等豐富內餡為主，南彰肉圓是呈三角型，以豬絞肉、筍丁為內餡的北斗肉圓，各有顧客群。北斗肉圓最近也傳聞要漲價，後來業者均表示將暫時凍漲。
彰化市多家肉圓排隊名店，未傳出在這波跟漲，北門口肉圓站前店目前仍維持1顆50元，劉姓業者指出，豬肉等原物料價格雖上漲，但考量到上門的客人都是年輕人和上班族，調漲價格對他們來說影響很大，為共體時艱，在還有利潤的狀況下，暫不調漲。
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