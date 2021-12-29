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3種角色造型！哈根達斯「小丸子冰淇淋火鍋」超萌現身

聯合報 / 記者陳睿中／即時報導
「櫻桃小丸子冰淇淋火鍋禮盒」，每套2,180元。圖／Häagen-Dazs提供
「櫻桃小丸子冰淇淋火鍋禮盒」，每套2,180元。圖／Häagen-Dazs提供

新的一年到來，「哈根達斯」（Häagen-Dazs）首度與日本經典卡通「櫻桃小丸子」聯名，推出「櫻桃小丸子冰淇淋火鍋禮盒」。不僅有小丸子、花輪、野口的立體造型火鍋爐，還有多種口味的冰淇淋球可供搭配。另外還有「櫻桃小丸子摩天輪冰淇淋蛋糕」、「小丸子書包品脫組」、「小丸子冰淇淋派對組」同步登場。

僅限外帶供應的「櫻桃小丸子冰淇淋火鍋禮盒」，各有小丸子、花輪、野口等3種不同款式的立體陶瓷火鍋爐，可以加熱滑順的可可醬，再搭配上草莓、香草、夏威夷果仁、覆盆子雪酪、抹茶等8種口味、每種口味各4顆的冰淇淋球，讓民眾可以在家輕鬆享受冰淇淋火鍋的甜蜜滋味，同時享受小丸子帶來的童年回憶，每套2,180元。

除了冰淇淋火鍋，哈根達斯同時推出2款小丸子造型的保冷袋與組合。「小丸子書包品脫組」使用經典的「紅色書包保冷袋」配斜背背袋，營造出學生時期的童趣感，搭配4種自選口味的品脫杯，每套1,288元。「小丸子冰淇淋派對組」則是搭配了粉紅的小丸子保冷袋，上方印有小丸子與好友們一同吃冰的可愛模樣，搭配6個迷你杯、4個雪糕，每套1,188元。

同步登場的「櫻桃小丸子摩天輪蛋糕」，使用草莓、芒果、哈密瓜、夏威夷果仁等口味的冰淇淋，搭配上小丸子、花輪、丸尾、野口等同學的造型圖樣，一起串連成歡樂的摩天輪，適合與家人朋友們一同分享，7吋售價2,480元。

「小丸子書包品脫組」，搭配4種自選口味的品脫杯，每套1,288元。圖／Häagen-Dazs提供
「小丸子書包品脫組」，搭配4種自選口味的品脫杯，每套1,288元。圖／Häagen-Dazs提供
櫻桃小丸子摩天輪蛋糕，7吋售價2,480元。圖／Häagen-Dazs提供
櫻桃小丸子摩天輪蛋糕，7吋售價2,480元。圖／Häagen-Dazs提供
「小丸子冰淇淋派對組」，搭配6個迷你杯、4個雪糕，每套1,188元。圖／Häagen-Dazs提供
「小丸子冰淇淋派對組」，搭配6個迷你杯、4個雪糕，每套1,188元。圖／Häagen-Dazs提供

冰淇淋 火鍋 櫻桃小丸子

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