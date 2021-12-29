破十萬人朝聖！台北超人氣互動藝術展「teamLab未來遊樂園」2022出遊必玩首選

圖／聯合數位文創提供

美到冒泡，超過十萬名參觀者親身體驗見證！「teamLab未來遊樂園&與花共生的動物們」九大作品好美好拍好玩好有趣的佳評如潮，甚是在各大社群造成一股轟動熱烈討論，網友們都說「是殺底片的好地方」、「一定要去朝聖拍美照」、「在展場上玩得很開心很療癒」、「建議穿白色衣服去拍照顯色更美」、「展覽作品顏色豐富多樣，畫面美到讓人目不轉睛」、「沉浸式互動體驗多多，推薦大家一定要去看展」。

展覽展期將持續到2022年2月28日，主辦單位呼籲民眾盡早規畫看展，利用元旦連假、春節期間來訪，與友人、愛人、家人們在teamLab未來遊樂園共拍美照，共度新年假期，共創色彩斑斕的美好回憶！

值得Ｎ刷！二刷三刷享購票330元優惠玩到翻 拍到記憶體不足

超人氣互動藝術展「teamLab未來遊樂園」一刷拍不過癮，想再次細細品味9大主題作品的粉絲們有福啦！主辦單位為感謝民眾的熱烈支持與好評回饋，自2022年1月3日起平日觀展，只要持「teamLab未來遊樂園」有價票券的購票憑證或票根至展覽現場票亭立享一張330元的購票優惠(原價380元/張)，趕快前往朝聖吧！

今年最讓網友期待，來自東京、享譽國際的teamLab，以「共同創造：共創」概念所規劃出的項目「teamLab未來遊樂園&與花共生的動物們」，現正在士林科教館展出，展場內9大主題作品繽紛的光線、影像、聲音，強調不論對大人或小孩，都能把個人活動經由自己的參與產生獨一無二的沉浸體驗，仔細觀察還會發現許多不為人知的驚喜小互動，號召曾經到訪的參觀者趕緊再進展挖掘體驗。

再次來趟「teamLab未來遊樂園&與花共生的動物們」看展FUN玩之餘，既能捕捉拍攝七彩光線的經典美照，還能來個浪漫約會創造專屬的甜蜜回憶，真是一舉多得的看展享受啊！

圖／聯合數位文創提供

首刷秘笈！掌握攻略獲teamLab未來遊樂園絢麗美照

此展以挑高空間傾力打造９大互動空間，透過科技、藝術、互動等元素交織，建構出占地近700坪的超大型沉浸式夢幻藝想世界，此次來台展出的每一項作品，都會隨著時間和參觀者的互動而有所變化，沒有任何一刻的畫面是重覆的，展覽裡的絢麗色彩、生態循環，會因為你的參與而產生專屬的藝術互動空間，每一個瞬間都是獨一無二，專屬於你和這個場域的特有紀念！

掌握以下三點攻略，相約一起到teamLab未來遊樂園台北場研習攝影學分！一、看展請「穿著白、素色衣服」讓自己成為一塊潔白的畫布，讓七彩炫麗光線投影到身上，進而創造出你&teamLab未來遊樂園台北&士林科教館僅有的藝術作品。二、務必「穿上襪子」才能體驗到每一個作品。此次來台的作品中「滑梯水果園」和「光球管弦樂團」皆需脫鞋並穿著襪子才能進入作品中體驗參觀。三、保持開放愉悅的心情來訪，如此一來才能讓自己完全放鬆，盡情享受展場上的9大主題作品。

圖／聯合數位文創提供

IG美到翻！美拍の生活風格好去處－teamLab台北場

2022年非去不可的「teamLab未來遊樂園&與花共生的動物們」展覽，保證讓你IG、FB打卡照片美到翻，網美網帥風格滿點，獲得無數點讚！首度在台展出的重點作品之一「與花共生的動物們Ⅱ」，可以看到由花朵慢慢匯聚而成的動物，當你觸摸動物時，花朵就會飛散，形成繽紛絢爛的畫面；在這裡每一刻的樣貌，都是因你的觸摸互動而產生不同的變化，不會有重複的畫面產生，每一個時刻都帶給你不同的視覺享受。

2020年最新公開的升級版「天才跳房子」將圓形、三角形和正方形放到展區地板上，以包覆式視覺打造空間，當觀眾連續跳躍在相同圖形上的時候，將會有蝴蝶、鳥或魚等生物產生，並慢慢游移到牆面上，在跳躍的過程中，更搭配活潑音樂來增加共感體驗，不僅提升互動趣味，更創造出瑰麗多彩的視覺效果。

「塗鴉自然：迷失、沉浸與重生-紅色名錄」是由你所繪製的植物與動物所共同創造的生態圈，你所繪製的花朵與動物將在這個展區生長，當你靜止不動的時候，花朵將會在腳邊或是身邊綻放，當靠近動物時，動物也會跳開，而動物身上的顏色將會渲染整個空間，在這裡可以找到自己所創作的生物，盡情與他們互動喔！

另外也有深受大小朋友歡迎的巨型「滑梯水果園」，代表陽光的你滑下來，碰觸到代表不同意義的球體，例如蜜蜂球將會對滑梯上的水果授粉、水球將會灌溉，當你與球的碰觸、球與球、球與水果的碰觸，都將產生不同的投影變化，碰撞的面積越多，彈跳出的顏色、投影變化將會更豐富，歡迎你結伴同行親自走進展場，體驗不同的互動效果，感受沉浸式的視覺饗宴。

圖／聯合數位文創提供

超乎想像！親身體驗享譽國際teamLab未來遊樂園

主辦單位聯合數位文創將巡迴世界各地，深受大小朋友喜愛的teamLab未來遊樂園9大互動作品，完整重現於台北士林科教館，teamLab運用投影技術所打造的藝術互動作品，每一刻所呈現出來的畫面都不一樣，每一個互動裝置並非輪播影像，會因為觀眾的行為，例如觸摸、跳動、溜滑梯等，而產生不同的火花，想要營造出繽紛多變的藝術場域，就需要大家親自進到展場裡來體驗，一探teamLab未來遊樂園的神奇樂趣與創造出更多驚喜互動。

主辦也表示所有進場防疫規則都會遵守中央疫情指揮中心的標準進行，場內每天定時消毒，加強互動設施的防疫維護，絕對會嚴格維持展場環境清潔，讓大家都能安心看展。而持teamLab未來遊樂園任一票種，都可以憑票免費參觀國立臺灣科學教育館全館常設展區，常設展區資訊請上 科教館官網 查詢。

展期單人票380元，各大售票通路均有販售，或於展覽現場票亭使用五倍券、藝FUN券、出示本展展覽票根或購票憑證，即享330元超值購票優惠；另有團體大宗購票請洽：(02)7721-6955 #1（週一至週五09:00-17:00）。展覽營業時間及其他相關資訊，請上官方粉絲團或官網查詢。