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「買房送餐」再進化！枕頭、棉被、浴袍通通可以帶回家

聯合報 / 記者羅建怡／即時報導
晶華軒招牌片皮鴨三吃每份2,980元，也在餐點的選項中。圖／晶華酒店提供
晶華軒招牌片皮鴨三吃每份2,980元，也在餐點的選項中。圖／晶華酒店提供

疫情期間，位居都會的星級飯店住房重創，業者推出「買房送餐」之外，還有進化版。晶華酒店即日起至2022年3月31日推出「買6000送6000全額回饋再加碼」住房專案，房客支付6,000元入住，可以獲贈6,000元消費金，除了用來點購「晶華美食到你家」美食外帶外送平台的多款美饌、美酒以及伴手禮，最新版的還加入了「客房備品」選項，包括房內所使用的羽絨枕頭、棉被、浴袍或是沐蘭沐浴套組等，只要喜歡，通通可以帶回家。

全新推出的「買6000送6000全額回饋再加碼」住房專案，首次加入客房內的多項人氣備品，包括提供均勻舒適支持力的羽毛枕，內含70%羽絨 30%羽毛、輕柔保暖的羽絨被，觸感柔軟舒適的進口純棉浴袍，以及連續6年榮獲「世界SPA大獎」的沐蘭SPA所推出的各項備品，品項售價280元起，帶回家後，在家也像在度假。

這項專案的餐飲選項包括22款美饌、10款美酒、5款伴手禮，其中包括曾創下每小時熱銷超過五百份的爐烤肋眼牛排套餐，重達35盎司、厚約4公分的澳洲戰斧牛排，由產地新鮮直送、匯集十餘種澎派生魚片、海膽、松葉蟹等海味的海鮮盛合及澎湃散壽司等，單點品項則有沙拉湯品與巧克力甜點，每款價格380元起。

酒類選項則有多款紅白、氣泡酒與獺祭清酒和臺虎啤酒等，Robin’s知名的北埔東方美人茶香檳也在其中，每款200至3,500元。常溫與冷凍的美食禮盒則有剝皮辣椒雞湯麵、花旗蔘燉無骨雞湯、鳳梨澄沙奶黃等，每款價格115元起。房客皆可用餐飲消費金選購，用完為止。

相關資訊可查訂房網址：https://member.silkshotelgroup.com/RT，或電話：02-2523-8000轉訂房組。

【飲酒過量有害健康，未成年請勿飲酒】

客房內的純棉浴袍也可以用直接消費金選購，免費帶回家。圖／晶華酒店提供
客房內的純棉浴袍也可以用直接消費金選購，免費帶回家。圖／晶華酒店提供

伴手禮 房客

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