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西洋金曲台中壓軸場 1月22日台中惠蓀堂即將浪漫開唱

聯合新聞網 / 聯合數位文創
繼「BACK TO 70'S 西洋金曲演唱會」台北、高雄兩場深受好評後，壓軸場將於明年1月22日台中中興大學惠蓀堂演出。圖／聯合數位文創提供
繼「BACK TO 70'S 西洋金曲演唱會」台北、高雄兩場深受好評後，壓軸場將於明年1月22日台中中興大學惠蓀堂演出。圖／聯合數位文創提供

接連台北、高雄兩場「BACK TO 70'S 西洋金曲演唱會」精彩演出後，明年1月22日演唱會將前往台中中興大學惠蓀堂開唱。此次台中場陣容同樣相當豪華，不僅原班人馬沈文程、黃大煒、潘越雲、官靈芝、達美樂兄妹再度同台，還加入金智娟一起來飆歌，不少粉絲早早就購票等待！

這次台中場歷經疫情延期，歌手黃大煒就表示能再回到舞台上與大家一起共享音樂是很幸福的事，自己也十分喜歡台中這個充滿藝文的城市，「BACK TO 70'S 西洋金曲演唱會」壓軸場選在台中，也是一種浪漫的安排。

在訪問間黃大煒也笑說自己在這次演唱會結束後要安排一場期待很久的美食饗宴，主要是因為曾在台北愛吃的西餐主廚跑去台中經營，這次有機會來到台中開唱，當然不忘一定要去造訪他的餐廳囉！

「BACK TO 70'S 西洋金曲演唱會」由聯合數位文創主辦，並於2022年1月22日將在台中中興大學惠蓀堂演出，現正udn售票網熱烈販售中。

演唱會 中興大學 疫情

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