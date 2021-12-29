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元旦連假迎出遊人潮 國道服務區憑發票換咖啡、乖乖
元旦連假將屆，國道預期將湧入大量車潮，國道服務區則是做了不少風格特色的佈置，迎接用路人到服務區共度佳節。其中清水服務區將日本過新年的風俗融入三樓日本美食天堂中，在元旦以太鼓表演振奮吉慶新年，並於1月1日至3日發放日本年節祈求豐饒平安的白玉紅豆湯，憑三樓發票即可兌換。
此外，古坑及東山服務區則將舉辦跨年音樂會，邀請用路人送舊迎新；仁德服務區即日起至1月23日認捐全新物資，可獲得免費咖啡券。
蘇澳服務區於1月1日下午1時1分起，當日憑消費滿111元發票至服務台可兌換齊柏林看見台灣罐回饋活動。剛開幕啟用的楊梅休息站也推出「乖乖到休息站休息」，元旦連假期間消費就送乖乖產品1份，1張發票限送1份，送完為止。
高公局提醒，每逢連續假期都有大量返鄉及出遊旅客至服務區休憩或消費，建議用路人上路前可透過1968 App查詢國道路況及服務區停車位使用情形。此外，國內疫情仍維持二級警戒，各服務區持續採出入口動線管制、實聯制、戴口罩、加強清潔消毒等措施，且仍暫停開放駕駛人休息室、穆斯林祈禱室及淋浴室等公共設施。
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