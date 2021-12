全球首顆「可以吃的NFT」開吃！江振誠八角哲學再延伸

NFT(Non-Fungible Token,非同質化代幣)今年爆紅,但大多應用在音樂或藝術創作;如今全球首顆「可以吃的NFT」誕生在台灣,由EchoX虛實共鳴科技攜手3位創作者——國際名廚江振誠、VR金獎導演黃心健、當代表演藝術家張逸軍,透過日前在RAW Taipei舉行的行為藝術「We Are What We Eat共創者之夜」,將江振誠的「八角哲學」,延伸為全球限量8顆、「可以吃的NFT」。

這8顆NFT分別對應了構築「八角哲學」的8個元素——鹽、質、憶、純粹、風土、南法、工藝、獨特;透過江振誠的「山林(Forest)、大地(Earth)、岸礁(Reef)、海洋(Ocean)、土壤(Pomme et Terre)」5道料理,結合張逸軍與舞者們曼妙柔軟的舞蹈,以及黃心健的虛擬實境VR視覺藝術,引領人們穿梭虛實之間,重新探索、感受、思考食物、土壤和自身的連結。

We Are What We Eat八位共創者透過料理、舞蹈和虛擬實境VR交互體驗,共同「完成」NFT藝術創作。圖/RAW提供。

活動當天邀請8位「Origin NFT創世樹」持有人——前TVBS主播及Studio A共同創辦人蔣雅淇、競拍最高價11個ETH的覽山樓主人、晉和國際負責人柯珀汝、投資人劉大平及台北知名牙醫師陳建舜等人,體驗多層次的視覺、聽覺、嗅覺、味覺及觸覺的藝術堆疊,沈浸於料理與舞蹈的交互展演,與3位創作者共同「完成」藝術家NFT作品,成為藝術永恆的一部分。

全球限量8顆Origin NFT的手工設計收藏盤及活動現場。圖/RAW提供。

「料理是種行為藝術,透過此次跨界合作延伸『八角哲學』,讓記憶不再只是記憶,而是通往未來世界的鑰匙。」江振誠表示:「這次的跨界合作與黃心健導演、張逸軍老師一起將可以吃的NFT實現跟完成,也是我一直在嘗試與突破的。希望大家能夠透過『共創者之夜』參與藝術的多樣性、創造性及延續性。」

EchoX虛實共鳴科技執行董事李佳憲表示:「延續主廚的『八角哲學×八元素種子×八位共創者』概念,EchoX期待明年以盲盒生成式藝術創作方式,推出512顆『Seed NFT』呈獻給大眾。」

持有Seed NFT的藏家,才可於RAW加點隱藏版料理土壤(Pomme et Terre)。圖/RAW提供。

這512顆Seed NFT每一顆都是獨一無二,購買後才會生成NFT圖像,期待讓更多喜愛這創作主題的收藏家們有機會體驗參與。每一顆種子也是一個憑證,可於 RAW Taipei享用隱藏版料理和體驗VR,並投票給1顆「Origin NFT創世樹」,透過VR互動設計灌溉的創世樹成長歷程,將呈現於EchoX「We Are What We Eat 」策展頁面,而持有人也可持憑證以優惠價格選購HTC VIVE FOCUS 3乙台。