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彷彿置身日本！莞固推春酒尾牙懷石套餐 享冬季美饌

攝影中心 / 記者曾學仁/即時報導
莞固推春酒尾牙懷石套餐，讓無法出國的民眾，在台灣也能享受到正宗日本關西懷石料理。圖／莞固和食提供
莞固推春酒尾牙懷石套餐，讓無法出國的民眾，在台灣也能享受到正宗日本關西懷石料理。圖／莞固和食提供

迎向歲末，不少飯店看準疫情變化，紛紛推出微型尾牙應對，來自關西大阪近六十年的がんこ莞固和食，以「新春忘年會春酒尾牙和食套餐」，推出正統關西懷石套餐，滿足中小型尾牙需求，讓同仁們能在濃濃的日本氛圍中忘卻辛勞的一年。

新春忘年會懷石套餐菜色相當豐富，提供4種懷石套餐，承載日本和食精髓的懷石料理，以精緻、崇尚原味，且採用當令食材為特色，讓無法出國的民眾，在台灣也能享受到正宗日本關西懷石料理。

以1200元的套餐為例，從前菜到甜點共有九道料理：「松葉蟹柳橙仕立」、「嚴選刺身」、「松葉焚合煮」、「萬願寺鮭魚燒」、「海老天婦羅」、「韃靼豬紙鍋」、「季節炊飯」、「季節魚壽司」、「豚粕汁」、「京都紅豆湯甜點」。嚴選來自日本松葉蟹、鹿兒島青干、安康魚肝、日本和牛及台灣雲林豬等，搭配當令新鮮食材，每道料理皆來自日本正宗廚藝而精心製作，來一場「日式」忘年會。

在餐廳格局設計上，莞固和食以原木裝潢、日式風格打造，讓客人可以隨時隨地感受到日本文化氣氛，彷彿置身於日本。獨特的桌邊服務也是莞固的特色，服務人員身著和服，態度親切，在享受道地日本美食的同時，還可以感受到為個人量身訂作的款待與尊榮。

莞固和食林口本店、新店民權店以及台北大直店是在台灣的三間分店，以包場包廂的方式預訂，滿足中小型企業春酒尾牙需求，店內並保有隱私隱密性的包廂區體驗和食料理，讓民眾可以在放鬆安心的環境中，迎接新的一年。

喝杯忘年酒，忘掉舊年進新年，莞固各門市忘年會、春酒尾牙開放預約。圖／莞固和食提供</p><!--5--><p> ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
喝杯忘年酒，忘掉舊年進新年，莞固各門市忘年會、春酒尾牙開放預約。圖／莞固和食提供

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

店內環境以原木裝潢、日式風格打造，彷彿置身日本。圖／莞固和食提供
店內環境以原木裝潢、日式風格打造，彷彿置身日本。圖／莞固和食提供

日本和牛 套餐 尾牙

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