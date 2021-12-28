聽新聞
test
0:00 / 0:00
鬧薯條荒！ 摩斯漢堡暫停販售部分產品
近期受到國際海運缺櫃、壅塞等諸多因素，影響許多原物料供應不及造成缺貨。連鎖速食「摩斯漢堡」就宣布，即日起部分薯條產品將暫停販售，包括雞塊薯條組、腿塊薯條組等品項。
今年8月時，台灣麥當勞就因貨運供應因素，暫停販售薯餅，令許多薯餅愛好者哀鴻遍野。另外日本麥當勞也在近日宣布，因為薯條原物料缺貨，因此僅販售小包薯條，同樣引起日本消費者熱議。
此次摩斯公告表示，「受國際海運壅塞影響，貨運進口船期延後，即日起部分薯條商品暫停販售，感謝您的支持，造成不便敬請見諒。」公告中也指出，暫停販售商品包括雞塊薯條組、腿塊薯條組、薯條加購優惠、S套餐-辣味雞塊雙拼套餐，以及D套餐-薯條(L)+蒟蒻。不過摩斯也表示，店內仍會持續提供「單點薯條」，民眾仍可安心購買。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言