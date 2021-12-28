鬧薯條荒！ 摩斯漢堡暫停販售部分產品

就在八方雲集宣布漲價後，有女網友分享八方雲集的最新菜單，發現最便宜的品項漲價0.5元，麵食類則漲價5元，讓她感嘆「快要吃不起了」，其他網友們對此也回應，「前幾年不是才漲過嗎？」 網友在Dcard

2021-12-28 17:53