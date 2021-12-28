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原物料供應不及釀「薯條荒」 摩斯漢堡暫停販售部分產品

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鬧薯條荒！ 摩斯漢堡暫停販售部分產品

聯合報 / 記者陳睿中／即時報導
摩斯漢堡將暫停販售部分薯條品項。圖／擷取自MOS Burger 摩斯漢堡「癮迷」俱樂部粉絲頁
摩斯漢堡將暫停販售部分薯條品項。圖／擷取自MOS Burger 摩斯漢堡「癮迷」俱樂部粉絲頁

近期受到國際海運缺櫃、壅塞等諸多因素，影響許多原物料供應不及造成缺貨。連鎖速食「摩斯漢堡」就宣布，即日起部分薯條產品將暫停販售，包括雞塊薯條組、腿塊薯條組等品項。

今年8月時，台灣麥當勞就因貨運供應因素，暫停販售薯餅，令許多薯餅愛好者哀鴻遍野。另外日本麥當勞也在近日宣布，因為薯條原物料缺貨，因此僅販售小包薯條，同樣引起日本消費者熱議。

此次摩斯公告表示，「受國際海運壅塞影響，貨運進口船期延後，即日起部分薯條商品暫停販售，感謝您的支持，造成不便敬請見諒。」公告中也指出，暫停販售商品包括雞塊薯條組、腿塊薯條組、薯條加購優惠、S套餐-辣味雞塊雙拼套餐，以及D套餐-薯條(L)+蒟蒻。不過摩斯也表示，店內仍會持續提供「單點薯條」，民眾仍可安心購買。

薯條 套餐 麥當勞 摩斯漢堡

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