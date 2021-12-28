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大紅精品隨身戴 Montblanc、PIAGET嚴選喜氣新品開運
每到新的一年，紅色總帶來熱情、好運、「鴻」運的聯想。而各個珠寶鐘表皮件品牌，也相繼透過紅色系皮革、甚或紅色的寶石或半寶石，以色彩視覺為新一年帶來喜氣。
身為皮件名家，萬寶龍（Montblanc）推出多款勃根地紅色陪件，入門價位的像是四卡鑰匙包、勃根地紅的六卡皮夾都能以不到15,000元的價格便能入手精品配件。迫不及待去遠方旅行？粒面軟皮的掀蓋雙肩後背包具有大容量適合三天兩夜小旅行，訂價66,300元，又或是可以斜背的手拿包則適合晚上與姊妹一同派對、逛街，訂價則為32,300元。
瑞士鐘表珠寶品牌伯爵（PIAGET）的Possession系列以可旋轉設計帶有「轉運」的聯想，兩款開放式玫瑰金鑽石珠寶，一者為戒指、一者為手鐲，但都使用了半寶石的紅玉髓，紅潤而喜氣，價格自95,000元至39萬2,000元不等；而東方珠寶品牌Qeelin則有品牌大使劉詩詩，巧妙將一件Wulu長項鍊改為髮飾、一物二用，長項鍊以開運的葫蘆為幾何視覺，並交替使用了黑色的縞瑪瑙與紅色的紅瑪瑙，紅色美麗、黑色大方，訂價則約20萬7,000元。
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