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大紅精品隨身戴 Montblanc、PIAGET嚴選喜氣新品開運

聯合報 / 記者釋俊哲／即時報導
Qeelin品牌代言人劉詩詩，巧妙將一件Wulu長項鍊改為髮飾、一物二用。圖 / Qeelin提供
Qeelin品牌代言人劉詩詩，巧妙將一件Wulu長項鍊改為髮飾、一物二用。圖 / Qeelin提供

每到新的一年，紅色總帶來熱情、好運、「鴻」運的聯想。而各個珠寶鐘表皮件品牌，也相繼透過紅色系皮革、甚或紅色的寶石或半寶石，以色彩視覺為新一年帶來喜氣。

身為皮件名家，萬寶龍（Montblanc）推出多款勃根地紅色陪件，入門價位的像是四卡鑰匙包、勃根地紅的六卡皮夾都能以不到15,000元的價格便能入手精品配件。迫不及待去遠方旅行？粒面軟皮的掀蓋雙肩後背包具有大容量適合三天兩夜小旅行，訂價66,300元，又或是可以斜背的手拿包則適合晚上與姊妹一同派對、逛街，訂價則為32,300元。

瑞士鐘表珠寶品牌伯爵（PIAGET）的Possession系列以可旋轉設計帶有「轉運」的聯想，兩款開放式玫瑰金鑽石珠寶，一者為戒指、一者為手鐲，但都使用了半寶石的紅玉髓，紅潤而喜氣，價格自95,000元至39萬2,000元不等；而東方珠寶品牌Qeelin則有品牌大使劉詩詩，巧妙將一件Wulu長項鍊改為髮飾、一物二用，長項鍊以開運的葫蘆為幾何視覺，並交替使用了黑色的縞瑪瑙與紅色的紅瑪瑙，紅色美麗、黑色大方，訂價則約20萬7,000元。

萬寶龍粒面軟皮系列掀蓋式後背包，66,300元。圖 / 萬寶龍提供
萬寶龍粒面軟皮系列掀蓋式後背包，66,300元。圖 / 萬寶龍提供
萬寶龍鹿皮系列四卡鑰匙包，NT$14,500元。圖 / 萬寶龍提供
萬寶龍鹿皮系列四卡鑰匙包，NT$14,500元。圖 / 萬寶龍提供
PIAGET Possession系列18K玫瑰金紅玉髓墜飾鑲鑽耳環，164,000元。圖 / 伯爵提供
PIAGET Possession系列18K玫瑰金紅玉髓墜飾鑲鑽耳環，164,000元。圖 / 伯爵提供
PIAGET Possession系列18K玫瑰金紅玉髓鑽石戒指，95,000元。圖 / 伯爵提供
PIAGET Possession系列18K玫瑰金紅玉髓鑽石戒指，95,000元。圖 / 伯爵提供
萬寶龍粒面軟皮系列斜背手拿幫包，32,300元。圖 / 萬寶龍提供
萬寶龍粒面軟皮系列斜背手拿幫包，32,300元。圖 / 萬寶龍提供
Qeelin Wulu Sautoir 18K玫瑰金紅瑪瑙及縞瑪瑙長項鍊，207,000元。圖 / Qeelin提供
Qeelin Wulu Sautoir 18K玫瑰金紅瑪瑙及縞瑪瑙長項鍊，207,000元。圖 / Qeelin提供

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