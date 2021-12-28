大紅精品隨身戴 Montblanc、PIAGET嚴選喜氣新品開運

每到新的一年，紅色總帶來熱情、好運、「鴻」運的聯想。而各個珠寶鐘表皮件品牌，也相繼透過紅色系皮革、甚或紅色的寶石或半寶石，以色彩視覺為新一年帶來喜氣。

身為皮件名家，萬寶龍（Montblanc）推出多款勃根地紅色陪件，入門價位的像是四卡鑰匙包、勃根地紅的六卡皮夾都能以不到15,000元的價格便能入手精品配件。迫不及待去遠方旅行？粒面軟皮的掀蓋雙肩後背包具有大容量適合三天兩夜小旅行，訂價66,300元，又或是可以斜背的手拿包則適合晚上與姊妹一同派對、逛街，訂價則為32,300元。