是「雞」還是「蛞蝓」？奧樂雞5周年快閃店邀全民票選

奧樂雞到底是「雞」或「蛞蝓」？奧樂雞5周年快閃店日前舉辦「雞 STAR 1st 全民選拔賽─奧樂雞5周年特別企畫」，開幕首日即湧入大量人潮，快閃店的最終投票所「雞」或「蛞蝓」選舉活動也引起現場與網路討論熱潮，主辦單位聯合數位文創、有你共創與百萬粉絲超人氣插畫家「掰掰啾啾」更攜手打造政見發表區、選前夜廣場、競選總部等六大展區，每區俏皮可愛的設計都獲得粉絲盛讚！

奧樂雞5周年快閃店在華山1914文創園區東2A館登場，本次為了活動特別打造160公分高的大型扭蛋公仔─「奧樂雞力挺捐款處」，為全場最熱銷的品項之一，「只抽不單賣」的15公分高限量原色與電鍍銀雞公仔也讓粉絲紛紛掏出「政治獻金」，每抽只要200元，抽抽有獎，且價值一定超過200元，歡迎大家來試手氣。

此外，現場還有更多限定商品，像是倚天酷碁聯名無線靜音滑鼠、附防風鏡安全帽和馬克杯等品項。為了讓粉絲在冬天感受到滿滿的熱情，主辦單位特別加碼推出─快閃限定「選Ｇ燒」1份/4款只要100元，蛞蝓與奧樂雞一盤掌握！