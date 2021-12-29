皇家禮炮 登上王者之巔，成為各方焦點之最

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※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康 圖／皇家禮炮 提供

隨著世界越來越扁平，社交媒體無遠弗屆，快時尚、網紅新秀往往踩對一個浪頭就能成為浪尖上炙手可熱的當紅新秀，但能洞悉局勢、長期穩坐霸主之位的則是少之又少，就像Coco Chanel的絕對王者才是永遠設立新標準的霸主，因為王者從不是偶然造就的風潮，而是極致工藝精神完成的不敗經典，有著威士忌之王美稱的皇家禮炮，正立於此不敗之姿 。歲末年初寒冬之際，就一探威士忌的王者之最，看看足以稱為王者的威士忌有什麼過人之處！

被冠以王者之名絕對其來有自，被譽為威士忌之王的皇家禮炮除了精湛的威士忌技藝與輝煌的歷史淵源，更是四大威士忌王者各自展現獨特氣度，卻又共同輝聚的最高殿堂，因而造就無可匹敵的威士忌之王。早在1953年，皇家禮炮就在21響禮炮下成為祝賀英國伊莉莎白女王登基的輝煌經典，皇家禮炮不僅僅有尊貴雅致的皇室外袍、更有高貴的皇室血統–每一滴酒液都以陳放了21年以上的珍貴酒藏調和而成，由內而外的奢華雋永風味不言而喻。不止於此，常賣款的四大王者更是不斷為威士忌迷們帶來新驚喜—23年高年份獨具台灣DNA的皇家禮炮23年蘇格蘭威士忌、風味最經典的皇家禮炮21年蘇格蘭威士忌、行家才懂深厚底蘊的皇家禮炮21年調和麥芽威士忌、以及2021年創建新風潮的皇家禮炮21年調和穀物威士忌，各擁風采的皇家禮炮威士忌不僅豐富了品飲者的味蕾，更詮釋了王者各擁其道的曠世氣度，立刻來一探究竟吧！

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極奢大氣的台灣之光，讓世界看見台灣之美

大器望眼世界格局的王者最喜愛的便是皇家禮炮23年蘇格蘭威士忌，尊貴的帝王紫色的瓶身讓他每每一登場就成為全場焦點，但比起外觀更毫不遜色的就是擁有著最完整100%台灣DNA的福爾摩沙極奢風味的珍稀酒液。不僅台灣人熱衷環島旅遊發現台灣的美，皇家禮炮的首席調酒師Sandy Hyslop更是不落人後，在產品打造之初即親自前往台灣尋找福爾摩沙最具特色的風味，最終與皇家禮炮創意顧問同時也是前Hermes調香師的Barnabé Fillion以至高的調香技藝將台灣寶島最標誌性的馥郁果香-龍眼乾、金煌芒果等台灣風味歷歷重現於威士忌中，更將最具台灣特色的東方美人茶的悠長尾韻融於優雅餘蘊中，一如優美脫俗卻又富有內涵的台灣風土，2017年甫一登場便讓世界震驚於台灣的馥郁豐味，讓世界看見台灣王者之美。當大眾眼光聚焦於台灣選手、品牌在國際綻放光芒的同時，皇家禮炮23年也早已逐年稱霸威士忌獎壇，是唯一以台灣限定威士忌稱霸ISC 2021雙金殿堂的焦點之最，以大器不凡的身姿，與眾多台灣之光互相輝映著福爾摩沙驕傲的風采。

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經典之王，歷久彌新的不敗英姿

經典的皇家禮炮21年蘇格蘭威士忌無疑是皇家禮炮全系列威士忌中最歷史悠久的基石之作，但基石卻從不是陳舊的代名詞，而是皇家禮炮輝煌的重要基礎與謬思，擁有「別人的終點就是我的起點」的不凡氣度，奠定品牌全系列都只使用陳年21年以上的珍稀酒液，讓傳承的皇室尊榮奢華透過每個啜飲傳遞給品飲者。如同Coco Chanel最經典的小黑外套，既成經典就從不過時，反而在每次詮釋中展現更豐富可能性，成為時尚界的不朽傳奇。皇家禮炮21年經典蘇格蘭威士忌也是如此，極致完美平衡的風味不僅成為皇家禮炮最為人追捧的經典，更成為品牌的謬思，將極緻工藝、完美風味、與傳承再創新風采的基因深植入皇家禮炮全系列，奠定雋永不敗的基礎，且至今仍是台灣銷售第一的頂級蘇格蘭威士忌*，歷久彌新的王者氣度令人嚮往，更如同許多同為經典之姿的品牌，為生活增添極緻優雅與堅持不凡的氣度。

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創建風潮之王，突破標準創造新標竿

現今社會從不缺風潮，許多僅僅是曇花一現、稍縱即逝，卻也另有其人具有突破現有疆域、創造新格局的創建突破之作，為市場奠定新里程碑。於2021年甫上市就掀起威士忌嶄新風潮的皇家禮炮21年調和穀物威士忌 – 王者之鑽正是這樣帶來此突破風潮的佼佼者，在穀物威士忌普遍為低年份的市場中，劃時代的運用極為罕見陳年21年以上高年份穀物威士忌珍釀打造，其中更運用已逝的鄧巴頓酒廠珍釀調和，為威士忌市場解鎖全新風味版圖，創建新風潮。對比許多手工打造、設計獨特的超跑、潮玩往往價格高不可攀、拒人於千里之外，皇家禮炮王者之鑽卻奠定為酩家唾手可得的常態性商品，讓啜飲間甜桃和紅蘋果交織的鮮韌香氣、蜂蜜、奶油香草與杏仁的瑩潤、與杏仁烤餅夾雜白巧克力風味層次成為近在咫尺的奢華盛宴，打破價格的藩籬的創舉，讓劃時代的珍稀風味為成為品味之士皆能共襄盛舉的新奢體驗，成就了皇家禮炮王者之鑽-創建風潮之王的美稱。

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行家底蘊之王，慧眼灼見完美工藝

有著威士忌之王美稱的皇家禮炮不只有輝煌磅礡的氣度、經典不敗的傳承、創建風潮之魄力，更有深不可測的淵源底蘊。缺乏底蘊的美，往往只是一時新鮮，而未能留下令人回味無窮的眷念，極富深度的皇家禮炮21年調和麥芽威士忌則是深具底蘊的極致藝術，集結超過21間21年以上的單一麥芽威士忌酒廠的高年份原酒調和而成，各具個性的珍釀各擁獨特風味，卻以至高調和工藝完美調和，成就其極具藝術性的完美，就像交響樂中各個樂器各有其獨特音色卻又完美融合於曲目中，又像極了日式建築中的「楯接技法」不同形體物件各自成形卻又完美無瑕的緊密扣合，成就令人讚嘆的不朽建築工藝，完美的讓人心馳不已。品飲間得以細細品嘗原酒層次之美、味蕾交織的調和之美、與完美契合的工藝之美，香氣涵蓋梨子、柑橘、黑加侖醬及甜紫羅蘭等花卉果香，口感則延續芬芳馥郁，並在香蕉烤布蕾的甜美間抹上一襲丁香硬糖的辛辣，是唯有品鑑行家才能一眼灼見其精妙之處的推薦上品，與同具慧眼的酩友們一同鑑賞，絕對是一大快事。皇家禮炮21年調和麥芽威士忌以此完美工藝譽為「行家底蘊之王」，當之無愧，更是慧眼獨具的酩者、同好品鑑質感生活雅趣時的最佳伴飲。

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威士忌四大王者的過人之處非同凡響，既共同有著輝煌皇室傳承與極致工藝，又帶來迥然不同、各具魅力的氣度與風味體驗，引領層峰品飲者探索不同的「王者之最」風範，更共同輝映了皇家禮炮作為「威士忌之王」的恢弘氣度。歲末年終、新年開局之際，就由皇家禮炮四大王者陪伴新奢菁英們大展鴻圖、品味經典、灼見底蘊、創建新局吧！

*資料來源：尼爾森2020威士忌零售通路資料

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