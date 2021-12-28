八方雲集新菜單曝光讓她崩潰「快吃不起」 網哭：它曾經便宜過
就在八方雲集宣布漲價後，有女網友分享八方雲集的最新菜單，發現最便宜的品項漲價0.5元，麵食類則漲價5元，讓她感嘆「快要吃不起了」，其他網友們對此也回應，「前幾年不是才漲過嗎？」
網友在Dcard美食版PO出八方雲集新菜單，最便宜的招牌鍋貼從5.5元漲到6元，雖僅漲價0.5元，但若是一次購買較多數量則價差也不小，其他口味的品項也從原本的5.8元漲到6.3元，當中最貴的鮮蝦水餃更是1顆就要9元，實在貴到不行。
民眾在購買鍋貼、水餃類食品時，通常都會以10顆起跳的數量來購買，因此若以最便宜的招牌鍋貼計價，若一次購買10顆則要價60元，比起以前單顆5.5元貴上整整5元，原PO也忍不住哭呼「是不是快要連八方都吃不起了？」
文章曝光後引發上千名網友熱議，「天哪！我高中的時候還是一顆4.5、5元耶，到底發生什麼事？」、「又漲0.5元，前幾年不是才漲過？」、「我經歷過一顆4元的時代」。
不過，也有人感嘆，「是因為它曾經便宜過，那個比較心態會出現...才會覺得變貴了」、「沒有比較沒有傷害，但其實100元內還是吃的飽啦，只是心情不美麗」、「八方是個連鎖品牌，基本上價格就是中上等級，跟一般菜市場在賣，路邊自有店面在賣的價格，絕對不一樣」。
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