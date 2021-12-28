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7-ELEVEN未來商店X-STORE 5在桃園！首推「iscan X ipay」購物、結帳超方便

聯合報 / 記者陳立儀／即時報導
進駐桃園高鐵生活圈的第5間全新未來商店「X-STORE 5」今天（12月28日）正式開幕。圖／ 7-ELEVEN提供
進駐桃園高鐵生活圈的第5間全新未來商店「X-STORE 5」今天（12月28日）正式開幕。圖／ 7-ELEVEN提供

7-ELEVEN自2018年1月發表首家未來商店X-STORE至今，已陸續於台北、高雄、台中打造4間智能零售科技實驗場域，與數十家科技廠商進行百種未來科技先行體驗，進駐桃園高鐵生活圈的第5間全新未來商店「X-STORE 5」今天（12月28日）正式開幕，除了全店設計為「OPEN!家族 X 三麗鷗午茶饗宴」雙肖像聯名主題之外，更率先引進「iscan X ipay」，在「X-STORE 5」店內使用個人智慧手機掃描商品條碼即可加入購物清單，並快速聯結OPEN OPEN生態圈，結帳、累點、發票等一次搞定。

過去未來商店X-STORE部分創新智能技術已為7-ELEVEN門市廣泛應用，包括智能冰箱使用的節能系統、智FUN機、咖啡智FUN機、自助結帳等，成功拓展至逾千個服務據點。例如未來商店X-STORE實驗的活動海報電子化，成功導入超過6,000家門市，貨架商品標籤、活動海報電子化可快速調整商品價格、即時投遞最新商品資訊，估計每年可節省超過萬張紙張使用，相當於10座大安森林公園。

7-ELEVEN全新未來商店「X-STORE 5」門市總營業面積78.3坪，全店設置26個座位區，以「複合體驗區」與「自助體驗區」雙區規畫，其中最大特色之一就是打造沉浸式數位消費體驗的「iscan X ipay」，打破傳統購物後至櫃台結帳模式，將個人隨身智慧手機變身智能行動購物籃，並結合多元支付工具。進店後先用手機掃QR code進入「iscan X ipay」頁面，拿了想買的商品後用手機掃描架上商品的條碼就能快速加入購物清單，最後選擇結帳方式線上支付（OPEN錢包、icash Pay）或QR code自助結帳（可選擇電子票證、信用卡、OPEN錢包、icash Pay、Line Pay、街口支付等）。

「X-STORE 5」的MIT智能冰箱為7-ELEVEN與台灣廠商獨家共同研發的台灣製自動感應門開關，較一般設備可節省50%用電量，省時、省電更省力。

此外，7-ELEVEN未來商店「X-STORE 5」以年度全新「OPEN!家族 X 三麗鷗午茶饗宴」雙肖像聯名為主題，推出首家繽紛馬卡龍色系的X-STORE，集結OPEN小將、PLEASE美眉、Hello Kitty、布丁狗等人氣角色，融合各種美味甜點的造型設計，還有多款限定商品販售，新竹人氣伴手禮「春上布丁蛋糕」也推出「X-STORE 5」限定款聯名包裝蛋糕，店面更複合超商、冷凍鮮物、寵物專區、生活雜貨、CITY系列飲品、Mister Donut、Cold Stone、博客來等業態，將成為桃園旅遊景點的打卡新聖地。

為了提供更便捷的服務，7-ELEVEN自2018年1月首發表X-STORE 1號店，同年6月起陸續開發智FUN機、咖啡智FUN機、自助結帳等3大智能科技設備，結合跨通路共享的OPEN POINT會員生態圈，累計開拓逾千個智能服務據點，服務人次突破2,300萬。智FUN機與咖啡智FUN機進駐無法設立店址、需要7-ELEVEN的空白商圈，約半坪即可開出一家無人迷你超商，以「母子店」型態營運成為6,300家門市的衛星服務站，包括各大商辦、科技廠區、政府機關甚至偏遠的鄉鎮、山腰上都能進駐；智能自助結帳櫃台陸續於雙北、新竹、桃園、高雄等門市導入30座，與人工結帳櫃台並行。

●7-ELEVEN「X-STORE 5」門市資訊：

地址：桃園市大園區大成路一段2號

營業時間：X-STORE自助體驗區、複合體驗區皆為24小時營業

7-ELEVEN「X-STORE 5」率先引進全新購物體驗「iscan X ipay」，讓個人隨身的智慧手機變身智能行動購物籃。圖／ 7-ELEVEN提供
7-ELEVEN「X-STORE 5」率先引進全新購物體驗「iscan X ipay」，讓個人隨身的智慧手機變身智能行動購物籃。圖／ 7-ELEVEN提供
進入7-ELEVEN「X-STORE 5」後，用個人智慧手機掃描架上商品條碼就可加入購物清單並快速結帳。記者陳立儀／攝影
進入7-ELEVEN「X-STORE 5」後，用個人智慧手機掃描架上商品條碼就可加入購物清單並快速結帳。記者陳立儀／攝影
7-ELEVEN「X-STORE 5」以年度全新「OPEN!家族 X 三麗鷗午茶饗宴」雙肖像聯名為主題。圖／ 7-ELEVEN提供
7-ELEVEN「X-STORE 5」以年度全新「OPEN!家族 X 三麗鷗午茶饗宴」雙肖像聯名為主題。圖／ 7-ELEVEN提供
7-ELEVEN「X-STORE 5」以年度全新「OPEN!家族 X 三麗鷗午茶饗宴」雙肖像聯名為主題，店內販售多款限定商品。記者陳立儀／攝影
7-ELEVEN「X-STORE 5」以年度全新「OPEN!家族 X 三麗鷗午茶饗宴」雙肖像聯名為主題，店內販售多款限定商品。記者陳立儀／攝影
7-ELEVEN「X-STORE 5」以年度全新「OPEN!家族 X 三麗鷗午茶饗宴」雙肖像聯名為主題，店內販售多款限定商品。記者陳立儀／攝影
7-ELEVEN「X-STORE 5」以年度全新「OPEN!家族 X 三麗鷗午茶饗宴」雙肖像聯名為主題，店內販售多款限定商品。記者陳立儀／攝影
7-ELEVEN「X-STORE 5」的MIT智能冰箱為7-ELEVEN與台灣廠商獨家共同研發的台灣製自動感應門開關。圖／ 7-ELEVEN提供
7-ELEVEN「X-STORE 5」的MIT智能冰箱為7-ELEVEN與台灣廠商獨家共同研發的台灣製自動感應門開關。圖／ 7-ELEVEN提供
7-ELEVEN「X-STORE 5」以年度全新「OPEN!家族 X 三麗鷗午茶饗宴」雙肖像聯名為主題，店內販售多款限定商品。記者陳立儀／攝影
7-ELEVEN「X-STORE 5」以年度全新「OPEN!家族 X 三麗鷗午茶饗宴」雙肖像聯名為主題，店內販售多款限定商品。記者陳立儀／攝影
進入7-ELEVEN「X-STORE 5」後，用個人智慧手機掃描架上商品條碼就可加入購物清單並快速結帳。記者陳立儀／攝影
進入7-ELEVEN「X-STORE 5」後，用個人智慧手機掃描架上商品條碼就可加入購物清單並快速結帳。記者陳立儀／攝影
7-ELEVEN「X-STORE 5」率先引進全新購物體驗「iscan X ipay」，讓個人隨身的智慧手機變身智能行動購物籃。圖／ 7-ELEVEN提供
7-ELEVEN「X-STORE 5」率先引進全新購物體驗「iscan X ipay」，讓個人隨身的智慧手機變身智能行動購物籃。圖／ 7-ELEVEN提供
7-ELEVEN「X-STORE 5」複合超商、冷凍鮮物、寵物專區、生活雜貨、CITY系列飲品、Mister Donut、Cold Stone、博客來等業態。記者陳立儀／攝影
7-ELEVEN「X-STORE 5」複合超商、冷凍鮮物、寵物專區、生活雜貨、CITY系列飲品、Mister Donut、Cold Stone、博客來等業態。記者陳立儀／攝影

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