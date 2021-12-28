天冷泡湯人多！台中市15家溫泉業者取得「溫泉標章」
最近天冷，泡湯人多，台中市政府觀旅局表示，市府積極輔導溫泉觀光業者合法化經營，至目前為止，台中市已有15家溫泉業者取得「溫泉標章」，元旦連假將至，觀旅局提醒民眾泡湯要選擇領有合法溫泉標章業者，才能泡的安心又健康。
中市觀旅局表示，15家溫泉業者取得「溫泉標章」分別為麒麟峰溫泉旅館、台中日光溫泉會館、清新溫泉度假飯店、東勢林場遊樂區、神木谷假期飯店、谷關大飯店、明治溫泉大飯店、東關溫泉大旅社、谷野民宿、龍谷大飯店、統一渡假村、虹夕諾雅谷關、海灣國際開發股份有限公司、星月文旅及近期取得合法溫泉標章的惠來谷關溫泉會館，市府將持續輔導協助溫泉觀光產業朝全面合法化目標，提升溫泉觀光產業公共安全與服務品質。
觀旅局指出，谷關溫泉區位在大甲溪河谷兩側，屬於雪山山脈的變質岩溫泉，發現於日治時代，據說也是日本天皇最愛的溫泉，早年稱為「明治溫泉」，有「台中後花園」美名的大坑溫泉區。
觀旅局表示，為維設泡湯安全並促進溫泉產業健全發展，市府針對溫泉場所的溫泉水權、泉質、營業衛生及公共安全進行嚴格審查，經合格後始核發溫泉標章，即為合法的溫泉業者，民眾泡湯前，可至交通部觀光局網站或台中觀光旅遊網查詢並選擇合法的溫泉，或到現場時確認有溫泉標章後再消費，以確保自身安全及消費權益。
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