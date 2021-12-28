海尼根、虎牌啤酒雙出擊 虎年限量好禮無需集點組合贈

隨著2022虎年即將來臨，以青綠色瓶身為經典視覺的海尼根與集團品牌虎牌啤酒，紛紛推出全新包裝，同時海尼根並加碼推出無需抽獎或集點、買就送的光雕啤酒杯或不鏽鋼杯，同時新年限定禮盒等搭贈活動，並於即日起在全台各通路限量上市。

經典海尼根的「星年繽紛罐」，瓶身設計融入年味滿滿的紅包與金幣，象徵為新年帶來富裕和好運，宛如「大人版」微醺紅包。品牌同時並推出五款不需集點、隨買即贈的新年限定收藏杯；其中「星來運轉不鏽鋼杯」12月29日（三）起將在全台7-11統一超商獨家販售，另外「海尼根星星光雕杯」與三款隨機出貨的「海尼根繽紛玻璃杯」，則將分別在全家便利商店、萊爾富、OK超商、家樂福、大潤發、愛買、美廉社、全聯、楓康陸續推出。

虎牌啤酒與虎牌冰釀也推出兩種2022年虎年新設計：前者使用藍、金、紅三色，對比鮮明搶眼，後者則以銀白色為主視覺，帶出虎牌冰釀順飲、暢飲的特色，兩款並都使用2022字樣，新裝上架期間，虎牌冰釀再推出2款限量、隨機出貨的「如虎添翼」與「虎虎生風」 玻璃杯，一款並為雙層玻璃的圓潤造型並搭配藍色把手，一款則為金屬製並搭配藍色或金色把手也合適於戶外露營時使用，兩款玻璃杯則將推出四入或六入套組，並從12月29日起於便利商店或量販通路上市。

而從2022年1月1日至2月28日，虎牌啤酒再與全台限定熱炒店合作，凡購買虎牌冰釀600ml容量3瓶、即可獲「虎虎生風」紅包抽獎券一張，獎品包含「呷虎飽飽」 霸氣大圓盤、「虎氣飽滿」大小通吃碗與「呷虎甜甜」點心盒等禮品，詳細活動辦法仍以店內公告為主，更多資訊則可至虎牌啤酒官方臉書Tigerbeertw查詢。

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