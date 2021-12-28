近半年慘澹經營 桂田酒店推年菜外帶搶後疫情商機

飽受疫情衝擊近半年慘澹經營的台南桂田酒店，看好近來「後疫情報復商機」，今天推出「2022福虎賀歲年菜外帶」，主打「在家就能享用五星飯店的頂級年菜」；預購優惠價六人份7888元，還有酒店特色伴手禮，希望這波營業回溫與顧客預購，能多少彌補先前疫情管制帶來的損失。

總經理張煜焜表示，今年餐飲產業持續受疫情管制影響、直到9月後陸續開放內用，業績才開始回溫；預期新的一年「會有熱絡的開始」，行政主廚高文強、副行政主廚陳錫熙、中餐主廚彭玉麟以「近半世紀爐火職人手藝」，聯手復刻經典年菜，外帶除夕當天取貨，能在家享用五星飯店年菜。

外帶年菜七道料理有「迎春五福喜臨門」有烏魚子、九孔、鹹香筍絲控肉、「錦繡八珍魚翅羹」、「台式紅燒海上鮮」、「醉海大蝦慶豐收」、「金蒜法式豬小排」、「翡翠花菇鮮鮑魚」及「桂田精選佛跳牆」。

另為素食者設計「蔬食年菜」、外帶六人份套餐有「腰果三丁芋香球」、「翡翠白玉藏珍寶」、「鳳果三杯猴頭菇」、「雪蓮豆繽紛米糕」、「麻油洋菇杏菇排」、「靈芝鮑菇繡球花」、「羊肚香菌佛跳牆」等七道，預購5688元。