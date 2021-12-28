聽新聞
test
0:00 / 0:00
近半年慘澹經營 桂田酒店推年菜外帶搶後疫情商機
飽受疫情衝擊近半年慘澹經營的台南桂田酒店，看好近來「後疫情報復商機」，今天推出「2022福虎賀歲年菜外帶」，主打「在家就能享用五星飯店的頂級年菜」；預購優惠價六人份7888元，還有酒店特色伴手禮，希望這波營業回溫與顧客預購，能多少彌補先前疫情管制帶來的損失。
總經理張煜焜表示，今年餐飲產業持續受疫情管制影響、直到9月後陸續開放內用，業績才開始回溫；預期新的一年「會有熱絡的開始」，行政主廚高文強、副行政主廚陳錫熙、中餐主廚彭玉麟以「近半世紀爐火職人手藝」，聯手復刻經典年菜，外帶除夕當天取貨，能在家享用五星飯店年菜。
外帶年菜七道料理有「迎春五福喜臨門」有烏魚子、九孔、鹹香筍絲控肉、「錦繡八珍魚翅羹」、「台式紅燒海上鮮」、「醉海大蝦慶豐收」、「金蒜法式豬小排」、「翡翠花菇鮮鮑魚」及「桂田精選佛跳牆」。
另為素食者設計「蔬食年菜」、外帶六人份套餐有「腰果三丁芋香球」、「翡翠白玉藏珍寶」、「鳳果三杯猴頭菇」、「雪蓮豆繽紛米糕」、「麻油洋菇杏菇排」、「靈芝鮑菇繡球花」、「羊肚香菌佛跳牆」等七道，預購5688元。
張煜焜表示， 1月25日前預購年菜贈市價380元「甜年糕」，外帶含環保提袋、燉盅、保鮮碗盤。年菜也可單點，另有伴手禮「肝臘腸禮盒」、「干貝XO醬禮盒」；相關訊息參考官網或電專線06-2438166。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言