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桃園茶飲創新中心成立 結合農產、酒類創造茶飲新商機
台灣戲劇《茶金》近日蔚為風潮，讓年輕人也了解過去台灣茶的歷史，行政院農委會茶業改良場為解決茶葉送禮給人高齡化的印象，因此與飲品原料供應商及機器製造廠商合作，成立茶飲創新中心開發出許多結合水果、酒品的新式飲品讓年輕人也能接觸，不只飲品造型吸睛更有多種口味，也創造調茶秀，盼能與青農一同行銷至全世界。
茶改場長蘇宗振表示，根據飲茶文化轉變，成立茶飲創新中心是希望能夠跟消費市場以及年輕族群做對接，從產、官、學來把茶產業帶向另一個茶飲的異界，擺脫以往泡茶只是用茶來當一個主體，創新中心內更能結合台灣的農產品、水果開發出多元口味飲品，也萃取茶葉中特殊成分開發保健、美容及醫療等，讓茶葉有更廣泛的運用。
蘇宗振指出，創新中心也與桔揚、科祿柏股份有限公司合作，建置硬體設施引進全球第一台專利鮮茶機，讓茶飲能跟咖啡一樣簡易方便，之後也會推出培訓課程及開放業界從業人員、青農借用現場設施，試製相關少量打樣產品，若產品有發展潛力便可大量製造，讓茶飲從青農的原物料、開發並至通路銷售有一個好的整合，組織台灣國家隊打進國際市場。
桔揚股份有限公司總經理周文裕表示，不只將茶結合農產品作出年輕在地化茶飲，更結合酒品開發出威士忌紅茶、紅露酒紅茶及高粱酒包種茶等，創造出新的風味，也運用茶葉乾燥與磨粉技術開發薑黃、洛神花、菠菜等多樣的蔬果粉融入飲品中，創造更多飲品發展可能。
農委會主任祕書范美玲指出，年輕人愛喝手搖飲，透過茶飲創新中心研發的產品概念注入年輕人的生活，讓精品茶的藝術能更提升，使送禮送茶葉能向送咖啡一般常見。
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